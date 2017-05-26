0
16:25
Прекращена поставка газа четырем абонентам-должникам в Пскове
14:13
Участницы «Миссис Псков 2017» устроили кулинарный поединок (ФОТО)
13:58
Александр Кузнецов: Информация о нарушениях при строительстве новой школы не соответствует действительности
13:54
Особое назначение Дмитрия Салихова: ПАИ-live c командиром псковского ОМОНа (ВИДЕО)
12:17
Ни одного лесного пожара не зафиксировано в Псковской области 25 мая
10:49
Оплату потреблённых ресурсов по показаниям счетчиков предложили прописать в новом приказе о нормативах на ОДН псковские парламентарии
09:22
С чертежами ограждения нового моста через Великую ознакомились псковские общественники
Еще новости
Общество

Экспозиция «Хлеб в русских традициях» открыта в Пушкинском заповеднике

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» развёрнута экспозиция «Хлеб в русских традициях». Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, выставку из 19 плакатов работы Татьяны Цамутали предоставили пушкиногорским музейщикам коллеги из Санкт-Петербургского музея хлеба.

На баннерах изображены процесс приготовления хлеба, старинная кухонная утварь, традиционный вид выпечки (в том числе и сакральной) на Руси и многое другое — вплоть до геральдических изображений хлеба. При создании плакатов художница использовала документы и материалы из собрания санкт-петербургского музея.

Выставку «Хлеб в русских традициях» в музее-заповеднике «Михайловское» разместили в гумне в «Пушкинской деревне» - музейный комплекс в Бугрово представляет собой типологическую псковскую крестьянскую усадьбу XIX века. Планируется, что она будет открыта для посетителей до 30 июня.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Прекращена поставка газа четырем абонентам-должникам в Пскове
26 мая 2017
Прекращена поставка газа четырем абонентам-должникам в Пскове
Участницы «Миссис Псков 2017» устроили кулинарный поединок (ФОТО)
26 мая 2017
Участницы «Миссис Псков 2017» устроили кулинарный поединок (ФОТО)
Александр Кузнецов: Информация о нарушениях при строительстве новой школы не соответствует действительности
26 мая 2017
Александр Кузнецов: Информация о нарушениях при строительстве новой школы не соответствует действительности
Особое назначение Дмитрия Салихова: ПАИ-live c командиром псковского ОМОНа (ВИДЕО)
26 мая 2017
Особое назначение Дмитрия Салихова: ПАИ-live c командиром псковского ОМОНа (ВИДЕО) 2
Ни одного лесного пожара не зафиксировано в Псковской области 25 мая
26 мая 2017
Ни одного лесного пожара не зафиксировано в Псковской области 25 мая
Оплату потреблённых ресурсов по показаниям счетчиков предложили прописать в новом приказе о нормативах на ОДН псковские парламентарии
26 мая 2017
Оплату потреблённых ресурсов по показаниям счетчиков предложили прописать в новом приказе о нормативах на ОДН псковские парламентарии
С чертежами ограждения нового моста через Великую ознакомились псковские общественники
26 мая 2017
С чертежами ограждения нового моста через Великую ознакомились псковские общественники
Священник окропил Великие Луки святой водой из корзины воздушного шара
25 мая 2017
Священник окропил Великие Луки святой водой из корзины воздушного шара 2

Идет загрузка...