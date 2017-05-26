Экспозиция «Хлеб в русских традициях» открыта в Пушкинском заповеднике

14:23, 26 мая 2017, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» развёрнута экспозиция «Хлеб в русских традициях». Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, выставку из 19 плакатов работы Татьяны Цамутали предоставили пушкиногорским музейщикам коллеги из Санкт-Петербургского музея хлеба.

На баннерах изображены процесс приготовления хлеба, старинная кухонная утварь, традиционный вид выпечки (в том числе и сакральной) на Руси и многое другое — вплоть до геральдических изображений хлеба. При создании плакатов художница использовала документы и материалы из собрания санкт-петербургского музея.

Выставку «Хлеб в русских традициях» в музее-заповеднике «Михайловское» разместили в гумне в «Пушкинской деревне» - музейный комплекс в Бугрово представляет собой типологическую псковскую крестьянскую усадьбу XIX века. Планируется, что она будет открыта для посетителей до 30 июня.