Командир псковского ОМОНа: Служебные романы в отряде были, я этому не противлюсь

13:07, 26 мая 2017, ПАИ

В псковском ОМОНе служат 10 девушек, рассказал командир отряда Дмитрий Салихов в прямом эфире ПАИ-live в рамках проекта «Их не знали в лицо», сегодня, 26 мая.

По его словам, представительницы прекрасного пола, в основном, занимают гражданские должности. «Женщины - лучшие кадровики, у меня в отряде женщина - кинолог, психолог, но есть и несколько бойцов, одна из них служит уже 5 лет, - отметил Дмитрий Салихов. - Иногда наши девушки бежали вперед пацанов, сбивали нарушителей, уже потом парни подбегали и задерживали».

Он также добавил, что без женщин в ОМОНе никак не обойтись ещё и потому, что если задержанная женщина, то досматривать ее тоже должна женщина.

Командир псковского ОМОНа признал, что в отряде случались и служебные романы. «Я этому не противлюсь, это службе не мешает», - добавил он.

Дмитрий Салихов назвал свой отряд большой семьёй. «Наши жены общаются, дружат между собой, дети ходят на наши утренники, ветеранов поздравляем с праздниками. У нас хороший коллектив, я им горжусь. Я своих ребят очень уважаю и люблю. Такой коллектив еще поискать!» - заявил он.

Командир подчеркнул, что текучки кадров в псковском ОМОНе нет: «От нас уходят либо на пенсию, либо на повышение. Единицы уходят на гражданку, но потом часто звонят и просятся вернуться». Тем не менее, добавил он, вакансии в отряде есть: «Если зрители заинтересовались, то в интернете есть телефон отряда – звоните».