В преддверии летних каникул в школы региона пришли псковские энергетики

13:46, 26 мая 2017, ПАИ

В последние майские учебные дни специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» традиционно напоминают школьникам основные правила безопасного поведения дома и на улице, рассказывая о мерах предосторожности при нахождении вблизи энергообъектов и при пользовании электроприборами.

Как сообщили Псковскому агентству инфорации в пресс-службе компании, перед началом продолжительного летнего детского отдыха представители служб производственной безопасности и бригад, обслуживающих электроустановки всех производственных отделений «Псковэнерго» побывали в 138 школах области. Во встречах с энергетиками приняли участие в общей сложности почти 10 тысяч учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста.

В ходе занятий по профилактике электротравматизма ребятам младших классов, в частности, рассказали о том, что такое электричество и как оно попадает в наши дома. Дети отвечали на вопросы, связанные с правилами безопасного обращения с бытовыми электроприборами дома, поведением вблизи электросетевых энергообъектов на улице значении предупреждающих знаков на энергооборудовании, действиями при грозе и при возгорании электроприбора. Электромонтеры также демонстрировали средства индивидуальной защиты, которые они используют в своей повседневной работе в действующих электроустановках.

В качестве поощрительных призов дети получили книжные закладки, тетради и красочные плакаты с правилами электробезопасности.

Участие в организации и проведении подобных мероприятий сотрудников «Псковэнерго» является частью комплексной программы профилактики детского электротравматизма, реализуемой во всех филиалах ПАО «МРСК Северо-Запада».

Планируется, что занятия по электробезопасности летом будут организованы в детских лагерях отдыха и оздоровления в Псковском, Печорском, Островском, Стругокрасненском и Гдовском районах.

В помощь детям, родителям и педагогам на сайте МРСК Северо-Запада размещён специализированный портал «Подружись с электричеством». Он содержит лучшие материалы, адаптированные для детей разных возрастных категорий: правила безопасности, учебные фильмы, аудио и видеоролики, уникальные тематические компьютерные игры, печатные материалы для уроков ОБЖ и бесед по безопасности, сценарии занятий и рекомендации для родителей по проведению профилактических бесед.