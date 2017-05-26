0
13:58
Александр Кузнецов: Информация о нарушениях при строительстве новой школы не соответствует действительности
13:54
Особое назначение Дмитрия Салихова: ПАИ-live c командиром псковского ОМОНа (ВИДЕО)
12:17
Ни одного лесного пожара не зафиксировано в Псковской области с 17 по 25 мая
10:49
Оплату потреблённых ресурсов по показаниям счетчиков предложили прописать в новом приказе о нормативах на ОДН псковские парламентарии
09:22
С чертежами ограждения нового моста через Великую ознакомились псковские общественники
21:28
Священник окропил Великие Луки святой водой из корзины воздушного шара
20:13
Главврачам старше 65 лет подыщут другую должность
Еще новости
Общество

Ящик рассады вручили победителям псковской акции по сбору макулатуры

Победителями проводившейся в Пскове акции по сбору макулатуры «Зеленые страницы» стали Анна и Виктория Тимашовы, которым, соответственно, 11 и 8 лет. Именно они сдали максимальное количество макулатуры – 65 килограмм. Об этом  Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Комсомольская правда. Псков», которая наряду с фирмой «АСПО» выступила организатором акции. 

«Макулатуру мы уже два года собираем для Эколого-биологического центра, - рассказала Анна. – Дома никогда не выбрасываются ни старые газеты, ни журналы, ни листовки, попадающие в почтовый ящик. Даже черновики после уроков».

В акции приняли участие несколько десятков горожан. Но именно семья Тимашовых признана абсолютными рекордсменами акции. 26 мая состоялась церемония награждения победителей. В подарок они получили подписку на еженедельник «Комсомольская правда» и ящик рассады.

«У нас есть дом в деревне, вот теперь сами девочки и будут заниматься помидорами, которые получили в подарок», - отметил папа победительниц, Алексей Тимашов.

Напомним, акция «Зеленые страницы» прошла 20 мая по двум адресам в Пскове: улица владимирская, 7В и Рижский проспект, 59. Все участники получали благодарности за спасение деревьев Псковской области. Всего в рамках акции удалось собрать 280 кг макулатуры.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Кузнецов: Информация о нарушениях при строительстве новой школы не соответствует действительности
26 мая 2017
Александр Кузнецов: Информация о нарушениях при строительстве новой школы не соответствует действительности
Особое назначение Дмитрия Салихова: ПАИ-live c командиром псковского ОМОНа (ВИДЕО)
26 мая 2017
Особое назначение Дмитрия Салихова: ПАИ-live c командиром псковского ОМОНа (ВИДЕО) 1
Ни одного лесного пожара не зафиксировано в Псковской области с 17 по 25 мая
26 мая 2017
Ни одного лесного пожара не зафиксировано в Псковской области с 17 по 25 мая
Оплату потреблённых ресурсов по показаниям счетчиков предложили прописать в новом приказе о нормативах на ОДН псковские парламентарии
26 мая 2017
Оплату потреблённых ресурсов по показаниям счетчиков предложили прописать в новом приказе о нормативах на ОДН псковские парламентарии
С чертежами ограждения нового моста через Великую ознакомились псковские общественники
26 мая 2017
С чертежами ограждения нового моста через Великую ознакомились псковские общественники
Священник окропил Великие Луки святой водой из корзины воздушного шара
25 мая 2017
Священник окропил Великие Луки святой водой из корзины воздушного шара 2
Главврачам старше 65 лет подыщут другую должность
25 мая 2017
Главврачам старше 65 лет подыщут другую должность 3
Псковская область входит в десятку лучших регионов России по эффективности использования лесных ресурсов
25 мая 2017
Псковская область входит в десятку лучших регионов России по эффективности использования лесных ресурсов 1

Идет загрузка...