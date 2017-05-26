Ящик рассады вручили победителям псковской акции по сбору макулатуры

13:52, 26 мая 2017, ПАИ

Победителями проводившейся в Пскове акции по сбору макулатуры «Зеленые страницы» стали Анна и Виктория Тимашовы, которым, соответственно, 11 и 8 лет. Именно они сдали максимальное количество макулатуры – 65 килограмм. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Комсомольская правда. Псков», которая наряду с фирмой «АСПО» выступила организатором акции.

«Макулатуру мы уже два года собираем для Эколого-биологического центра, - рассказала Анна. – Дома никогда не выбрасываются ни старые газеты, ни журналы, ни листовки, попадающие в почтовый ящик. Даже черновики после уроков».

В акции приняли участие несколько десятков горожан. Но именно семья Тимашовых признана абсолютными рекордсменами акции. 26 мая состоялась церемония награждения победителей. В подарок они получили подписку на еженедельник «Комсомольская правда» и ящик рассады.

«У нас есть дом в деревне, вот теперь сами девочки и будут заниматься помидорами, которые получили в подарок», - отметил папа победительниц, Алексей Тимашов.

Напомним, акция «Зеленые страницы» прошла 20 мая по двум адресам в Пскове: улица владимирская, 7В и Рижский проспект, 59. Все участники получали благодарности за спасение деревьев Псковской области. Всего в рамках акции удалось собрать 280 кг макулатуры.