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Общество

Александр Кузнецов: Информация о нарушениях при строительстве новой школы не соответствует действительности

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов назвал информацию, распространенную в отдельных средствах массовой информации, о ненадлежащем состоянии спортивного зала в строящейся школе в деревне Борисовичи Псковского района несоответствующей действительности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Безопасность детей для нас превыше всего», — заявил Александр Кузнецов и добавил, что проект школы является типовым и имеет положительные заключения Государственной экспертизы. «Все элементы, начиная от фундамента, заканчивая крышей, стенами и окнами — это все проверено и одобрено экспертами», — пояснил вице-губернатор, а также добавил, что здание новой школы будет полностью доступно для посещения маломобильных групп населения.

Кроме того, специалисты Управления капитального строительства Псковской области присутствовали при возведении школы и поэтапно принимали все выполненные работы. «Это зафиксировано документально и соответствует регламенту, что позволяет нам строить школу качественно и безопасно», — заверил замгубернатора. Что касается перекрытий спортзала, то они изготовлены в заводских условиях. «Я знаю в этой школе каждый кирпич, каждый болт и каждую гайку», — сказал Александр Кузнецов.

В заключение вице-губернатор добавил, что «проект актового зала согласован с театральным и культурным сообществами. Его акустическое и световое оборудование полностью соответствуют современным техническим требованиям, что делает актовый зал многофункциональным».

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