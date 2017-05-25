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Культура

Поэт Рома Gonza прочтёт стихи на поляне в Михайловском

3 июня на праздничной поляне села Михайловское пройдут литературно-поэтические чтения. Мероприятие состоится в рамках 51-го Всероссийского праздника поэзии. В этом году к участию в чтениях приглашены заслуженные поэты, члены Союза писателей России, а также молодые «сетевые» поэты. Один из участников чтений - Рома Gonza (Рома Гонза). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Гонза – один из основателей и идеологов всероссийского поэтического проекта «Вольность» и организованной поэтической группировки «Подельники». 

Участник передачи «Битва Поэтов» на телеканале «100ТВ», отмеченной российской национальной телевизионной премией за высшие достижения в области телевизионных искусств «ТЭФИ».

С сентября 2015 года - куратор культурных событий открытой гостиной библиотеки имени Михаила Лермонтова.

В 2016 году цикл лекций «Поэты Неназванного Века», организованный Ромой Гонза, занял 1-е место в конкурсе «Библиотека Года» в номинации «Проект Года». 

Вход на поляну свободный (без билетов и предварительной регистрации) Расписание автобусов и программа на сайте Театрально-концертной дирекции.  

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