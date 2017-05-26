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Общество

Эксперты определят необходимую сумму для завершения строительства дома с «дольщиками» на Индустриальной

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов провёл встречу с участниками долевого строительства дома №6А по улице Индустриальной в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, псковичи, ожидающие сдачи дома с 2015 года, обратились за помощью к спикеру неделю назад во время пикета у здания Дома Советов.

К диалогу о возможных путях выхода из сложившейся ситуации Александр Котов пригласил всех участников процесса: в совещании приняли участие заместитель губернатора области Максим Жаворонков, глава администрации Пскова Игорь Калашников, председатель Государственного комитета Псковской области по строительству и жилищному надзору Валерий Полупанов, начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области Евгений Шевченко, руководители фирмы-застройщика «Строй-Кром» Валерий Галкин и Михаил Сидоров, а также представители дольщиков Денис Поздняков и Сергей Андреев.

«Для начала я предлагаю послушать застройщика, который добросовестных дольщиков превратил в обманутых», -  открыл совещание Александр Котов. 

«Мы считаем, что дольщики не обманутые, а пострадавшие, - заявил Михаил Сидоров. - Да, мы должны были сдать дом в эксплуатацию в 2015 году, но из-за финансовых трудностей на завершающем этапе строительства этого сделать не удалось. Однако мы с себя ответственности не снимаем и пытаемся решить проблему».

По словам застройщиков, готовность дома на сегодняшний момент оценивается в 95% – для сдачи объекта в эксплуатацию необходимо выполнить минимальный перечень строительных работ и заключить договоры с газоснабжающей и лифтовой организацией. На всё это, по словам Михаила Сидорова, необходимо порядка 4 млн рублей.

«Где вы собираетесь взять эти деньги?» - поинтересовался у застройщика Александр Котов. 

Руководители фирмы «Строй-Кром» сказали, что собственных средств у них нет, а имеющееся имущество заложено за долги, и предложили два возможных, по их мнению, варианта завершения строительства дома: в обоих случаях необходимо привлечение заёмных средств, которые позволили бы заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями. С новыми долгами застройщик готов рассчитаться в рассрочку уже после ввода дома в эксплуатацию. «Мы напишем расписки и по возможности будем эти деньги возвращать», - пообещали застройщики.

Председатель Госкомитета по строительству и жилищному надзору Валерий Полупанов усомнился, что сумма в 4 млн рублей достаточна для завершения строительства – по оценке эксперта, необходимы более значительные средства.

Эту позицию поддержали и дольщики. «Главная неуверенность людей в том, что названная застройщиками недостающая сумма – это лукавство, - выступил Сергей Андреев.  - Люди считают, что их дурят, – сейчас соберут деньги, а потом выяснится, что средств опять не хватает, и дом так и не будет введён в эксплуатацию».

«Я уже говорил, что простого решения у этого больного вопроса нет, и справиться с проблемой можно только сообща», - взял слово председатель областного Собрания. Александр Котов подчеркнул, что у руководства области нет законных оснований выделить деньги на завершение строительства из бюджета, тем не менее, и законодательная, и исполнительная власть готовы «по максимуму отработать этот вопрос».

«Мы готовы предоставить специалистов, которые изучат смету и назовут реальную сумму, необходимую для завершения строительства, чтобы всё было абсолютно прозрачно», - предложил дольщикам Александр Котов. Также председатель регионального парламента заявил о готовности региональных властей выступить гарантом того, что собранные средства «не осядут в карманах застройщиков», как опасаются обманутые дольщики, а будут использованы на завершение строительных работ. Кроме того, Александр Котов заверил, что депутаты готовы отработать организационные и бюрократические вопросы с Управлением Росреестра по Псковской области, чтобы выяснить, когда дольщики смогут зарегистрировать свои права на квартиры. Одновременно правоохранительные и контролирующие органы проверят, «куда ушли деньги» на этапе строительства.

Представители дольщиков согласились с предложением председателя областного Собрания.  Александр Котов попросил провести общее собрание участников долевого строительства дома на улице Индустриальной и проинформировать граждан о результатах состоявшегося разговора.

«Предлагаю провести следующее наше совещание через две недели – уже будут результаты по анализу сметы и по собранию дольщиков», - сказал в завершение Александр Котов, добавив, что с такой периодичностью готов встречаться с дольщиками и впредь.   

Напомним, что первая незапланированная встреча обманутых дольщиков с председателем областного Собрания состоялась 19 мая во время пикета, который  проходил у здания Дома Советов. Во время краткого разговора с гражданами Александр Котов пообещал обсудить сложившуюся ситуацию с депутатами и пригласить дольщиков в Собрание для выработки конструктивных предложений по вопросу завершения строительства многоквартирного дома на улице Индустриальной.

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