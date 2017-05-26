80 тонн польских яблок задержаны в Себежском районе

15:20, 26 мая 2017, ПАИ

24 мая в Себежском районе задержаны четыре автомобиля, перемещавших из Белоруссии подкарантинную продукцию без документов, но с наличием информации на маркировке груза о польском происхождении товара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Грузы были доставлены на склад для установления объемов товара и подтверждения его происхождения. По результатам проведения досмотра были выявлены яблоки свежие общим весом около 80 тонн происхождения Польши.

Решение о дальнейшем использовании задержанной продукции будет принято в рамках соблюдения законодательства Российской Федерации.