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Экономика

80 тонн польских яблок задержаны в Себежском районе

24 мая в Себежском районе задержаны четыре автомобиля, перемещавших из Белоруссии подкарантинную продукцию без документов, но с наличием информации на маркировке груза о польском происхождении товара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Грузы были доставлены на склад для установления объемов товара и подтверждения его происхождения. По результатам проведения досмотра были выявлены яблоки свежие общим весом около 80 тонн происхождения Польши.

Решение о дальнейшем использовании задержанной продукции будет принято в рамках соблюдения законодательства Российской Федерации.

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