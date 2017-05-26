80 тонн польских яблок задержаны в Себежском районе
24 мая в Себежском районе задержаны четыре автомобиля, перемещавших из Белоруссии подкарантинную продукцию без документов, но с наличием информации на маркировке груза о польском происхождении товара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Грузы были доставлены на склад для установления объемов товара и подтверждения его происхождения. По результатам проведения досмотра были выявлены яблоки свежие общим весом около 80 тонн происхождения Польши.
Решение о дальнейшем использовании задержанной продукции будет принято в рамках соблюдения законодательства Российской Федерации.