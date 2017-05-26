Областная библиотека приглашает на заседание клуба любителей винила

20:39, 26 мая 2017, ПАИ

28 мая в 14:00 в отделе литературы по культуре и искусству Псковской областной библиотеки (улица Профсоюзная, 2) состоится последнее в этом сезоне заседание клуба филофонистов «Эдисон». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Организаторы встречи приглашают любителей винила послушать любимые пластинки из коллекций Псковской областной библиотеки и членов клуба филофонистов. Можно также приносить свои пластинки.

«Слушая музыку на виниле, мы слышим практически оригинальное исполнение, соответствующее замыслу автора, - отмечают создатели клуба. - Во-вторых, в качестве объекта коллекционирования, пластинка не имеет себе равных: сравните обложку винила (30х30см) и того же компакт-диска (10х12см), в первом случае – это полноценная работа художника - картина, а во втором – всего лишь репродукция с нее. Информация на задней стороне обложки у пластинки размещена более наглядно, часто, помимо названия композиций, напечатана информация об артисте или коллективе, выпустившем этот диск. В период расцвета эпохи винила - 1950-70-е годы XX века - фирмы, выпускавшие пластинки, в качестве дополнительного привлечения покупателей часто включали в издание дополнительные детали оформления. Для примера: объемные бумажные фигуры на развороте пластинки «Stand Up» Jethro Tull, настоящая молния джинсов на «Sticky Fingers» Rolling Stones, «зеркальная» обложка альбома Uriah Heep «Look at Yourself». Теперь эти пластинки являются коллекционной ценностью».