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Общество

Полицейские провели учебное занятие для псковских десантников

В рамках учебно-методического сбора руководителей групп общественно-государственной подготовки сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области провели занятие для офицеров 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На встрече присутствовали 150 военнослужащих. Обсуждалась профилактика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Речь также шла о предусмотренной законом административной и уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.

Для того, чтобы военнослужащие могли вовремя выявить правонарушителей и пресечь совершение административного проступка  или преступления по линии незаконного оборота наркотиков,  полицейские рассказали им о признаках наркотического опьянения, о  методике  выявления наркопотребителей.

Кроме того, стражи порядка познакомили слушателей с наркоситуацией, сложившейся в Псковской области, проинформировали  о проводимых правоохранительными органами  антинаркотических акциях и оперативно-профилактических операциях.

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