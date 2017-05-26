Полицейские провели учебное занятие для псковских десантников

15:31, 26 мая 2017, ПАИ

В рамках учебно-методического сбора руководителей групп общественно-государственной подготовки сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области провели занятие для офицеров 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На встрече присутствовали 150 военнослужащих. Обсуждалась профилактика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Речь также шла о предусмотренной законом административной и уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.

Для того, чтобы военнослужащие могли вовремя выявить правонарушителей и пресечь совершение административного проступка или преступления по линии незаконного оборота наркотиков, полицейские рассказали им о признаках наркотического опьянения, о методике выявления наркопотребителей.

Кроме того, стражи порядка познакомили слушателей с наркоситуацией, сложившейся в Псковской области, проинформировали о проводимых правоохранительными органами антинаркотических акциях и оперативно-профилактических операциях.