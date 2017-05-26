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Общество

О порядке действий при ЧС узнали жители Себежа

26 мая отдел надзорной деятельности и профилактической работы провел в Себеже профилактический рейд по разъяснению требований пожарной безопасности в быту и в пожароопасный весенне-летний период. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда осуществлён обход жилых домов. В том числе участники посетили многодетные семьи, одиноко проживающих престарелых граждан. По мерам пожарной безопасности были проинструктированы 12 человек.

Также проведён сход граждан, на котором присутствовали шесть человек, распространены 36 тематических листовок.

Профилактическая работа проводилась по темам «Соблюдение правил пожарной безопасности в быту при устройстве и эксплуатации элетрооборудования и печного отопления», «Недопущение неосторожного обращения с огнём», «Соблюдение требований пожарной безопасности в период весенних палов травы», «Соблюдение требований пожарной безопасности в лесах».

Кроме того, до граждан доведён порядок действий при различных видах чрезвычайных ситуаций и выполнению требований пожарной безопасности.

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