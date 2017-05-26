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Общество

Прекращена поставка газа четырем абонентам-должникам в Пскове

25 мая специалисты ресурсоснабжающей и газораспределительной организаций провели плановый совместный рейд по отключению от газоснабжения должников и абонентов, не имеющих договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО), проживающих в частном секторе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Газпром Межрегионгаз Псков».

Именно эти абоненты, как правило, накапливают большие долги за отопительный период, поскольку используют газ не только на пищеприготовление и подогрев воды, но и на отопление жилища.

Восемь из двадцати запланированных к визиту должников оплатили свою задолженность на общую сумму более 95 тысяч рублей в день отключения. Один абонент заключил договор на ТО ВДГО.

Еще три абонента оплатили задолженность непосредственно во время рейда по отключению на общую сумму более 46 тысяч рублей. Четырем абонентам с суммой задолженности более 58 тысяч рублей была приостановлена подача газа до устранения причин, послуживших основанием к прекращению его подачи.

«Основанием для отключения является наличие задолженности более, чем за два месяца, а также отсутствие договора на ТО ВДГО. В случае приостановки подачи газа абонент будет вынужден дополнительно к сумме долга оплатить затраты на отключение-подключение к газораспределительной сети. А если он отказывается допустить газовиков к газоиспользующему оборудованию – еще и штраф за недопуск, судебные издержки и работу службы судебных приставов. А также заключить договор на ТО ВДГО», - отметила начальник службы по работе с клиентами ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Светлана Николаева.

По состоянию на 24 мая просроченная задолженность населения Псковской области перед ООО «Газпром межрегионгаз Псков» составила 9 млн 427 тысяч рублей. Просроченную задолженность перед региональной компанией имеют 15 тысяч 175 абонентов.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 №307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечет ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ; от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ.

В соответствии с изменениями в КоАП РФ (внесены Федеральным законом №412-ФЗ от 5 декабря 2016 года) установлены размеры штрафов для физических и юридических лиц за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО). В частности:

- уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО,

- отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО,

- уклонение от обязательной замены или обязательного диагностирования оборудования в составе ВДГО/ВКГО влечет наложение штрафа на граждан в размере 1-2 тыс. рублей, должностных лиц – 5-20 тыс. рублей, юридических лиц – 40-100 тыс. рублей.

Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью людей, штраф составит: для граждан - 10-30 тыс. рублей, должностных лиц – 50-100 тыс. рублей, юридических – 100-400 тыс. руб.

Повторное правонарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере 2-5 тыс. рублей, должностных лиц – 10-40 тыс. рублей или дисквалификацию на 1-3 года, юридических лиц – 80-200 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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