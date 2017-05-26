Герман Стерлигов рекомендовал молодым псковичам не тратить время «на всякие порожняки» (ВИДЕО)
Первый российский долларовый мультимиллионер, председатель «Российского крестьянского собрания» и «Общества любителей древней письменности» Герман Стерлигов в своём видеообращении пожелал молодым псковичам не терять времени и как можно скорее создавать свои крестьянские хозяйства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили координаторы псковского проекта «Молоко и сено».
Напомним, Герман Стерлигов - известный предприниматель и общественный деятель. Один из организаторов некоммерческого партнерства «Реестр непьющих мужиков». В прошлом - один из первых советских «официальных» миллионеров, основатель биржи «Алиса» (1990). Позднее - председатель правления общероссийского общественно-политического движения «Слово и дело» («Русский дом»). В роли одного из владельцев «Гробовой конторы братьев Стерлиговых» выдвигал свою кандидатуру на выборах губернатора Красноярского края (2002) и на выборах мэра Москвы (2003). Пытался принять участие в выборах президента России (2004): после того, как ему отказали в регистрации кандидатом, уехал из Москвы и поселился вместе с женой и детьми на подмосковном хуторе. В ноябре 2008 года объявил о запуске своего нового проекта - ОАО «Антикризисный расчетно-товарный центр»