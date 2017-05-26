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Общество

Герман Стерлигов рекомендовал молодым псковичам не тратить время «на всякие порожняки» (ВИДЕО)

Первый российский долларовый мультимиллионер, председатель «Российского крестьянского собрания» и  «Общества любителей древней письменности» Герман Стерлигов в своём видеообращении пожелал молодым псковичам не терять времени и как можно скорее создавать свои крестьянские хозяйства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили координаторы псковского проекта «Молоко и сено».

«Не теряйте времени, не оставайтесь в городе, вырывайтесь из этого концлагеря, создавайте свои вольные крестьянские хозяйства, - говорится в видеобращении Стерлигова к псковичам. - Для мужиков это вообще очень важно, потому что сейчас они накормить своих будущих жён не могут. Деньги есть, а настоящей пищи нет. А вы будете самыми желанными для любых девчонок, потому что у вас будет настоящая пища и своё хозяйство. Вы сможете кормить своих детей, озадачивать их настоящей работой и правильно воспитывать. Ваша жена будет знать своё место, а вы будете трудиться руками. И потом это очень интересно, это приключение. Сейчас у нас, как на диком Западе - бескрайние прерии совершенно заброшенных земель с пьяными индейцами. Куча приключений! От всего сердца вам желаю: не тратье время на всякие порожняки, как я потерял десятки лет на всякую ерунду типа бизнеса. Создавайте своё крестьянское хозяйство, пока вы молоды надо совершать великие дела. Великие дела не в городах, тут их сейчас нет, - это отрава, мерзость, гниение. Великие дела сейчас на воле. И станете вольными новыми русскими крестьянами».

Напомним, Герман Стерлигов - известный предприниматель и общественный деятель. Один из организаторов некоммерческого партнерства «Реестр непьющих мужиков». В прошлом - один из первых советских «официальных» миллионеров, основатель биржи «Алиса» (1990). Позднее - председатель правления общероссийского общественно-политического движения «Слово и дело» («Русский дом»). В роли одного из владельцев «Гробовой конторы братьев Стерлиговых» выдвигал свою кандидатуру на выборах губернатора Красноярского края (2002) и на выборах мэра Москвы (2003). Пытался принять участие в выборах президента России (2004): после того, как ему отказали в регистрации кандидатом, уехал из Москвы и поселился вместе с женой и детьми на подмосковном хуторе. В ноябре 2008 года объявил о запуске своего нового проекта - ОАО «Антикризисный расчетно-товарный центр»

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