Русские былины и слова-эндемики изучили участники Кирилло-Мефодиевских чтений в Пскове

16:59, 26 мая 2017, ПАИ

В Псковской областной библиотеке состоялись VI книговедческие Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные Дню славянской письменности и культуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Открыли чтения студенты Псковского государственного университета, исполнившие Кирилло-Мефодиевский тропарь на церковно-славянском языке. Затем состоялось выступление ученого секретаря историко-культурного центра «Самолва», расположенного в Гдовском районе, Татьяны Наместниковой. Она рассказала об истории создания уникальной библиотеки центра и ее экспонатах. Заведующая историко-краеведческой библиотекой имени Василева Людмила Русанова рассказала о краеведе, журналисте, публицисте, члене Союза писателей России Олеге Калкине, а доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Псковского государственного университета Лариса Костючук – об уникальном слове-эндемике Псковской области «пасак». Краевед Натан Левин выступил с сообщением о деятельности юриста и видного общественного деятеля Псковской губернии начала ХХ века Алексея Мельникова.

В октябре 2016 года в стенах библиотеки состоялась выставка члена Союза художников России, члена международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, доцента кафедры дизайна и технологии обработки материалов ПсковГУ Владимира Бердышева «Посвящение Довмонту Псковскому». Представленные на ней гравюры изначально задумывались как иллюстрации к книге Тимофея Рахманина «Сказание о забытом князе». Владимир Бердышев также представил свои работы на чтениях, рассказал о технике, в которой они выполнены, а кандидат искусствоведения Тамара Шулакова поделилась с присутствующими своим мнением о романе и иллюстрациях Бердышева, его дополняющих.

Кандидат исторических наук Анатолий Александров продолжил начатую на прошлогодних чтениях тему фольклорных персонажей русских былин. Выступление старшего научного сотрудника Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Ольги Кудрявцевой было посвящено уникальным книгам собрания епископа Псковского, Изборского и Нарвского Гедеона (Криновского). О библиотеке Николая Яхонтова рассказала заведующая отделом редких и рукописных книг Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светлана Волкова, а о переписке Маргариты Ямщиковой 1940-1950 годов – старший научный сотрудник музея Татьяна Седакова.

Чьи имена носят сегодня библиотеки Псковской области изучала заведующая сектором повышения квалификации отдела координации деятельности библиотек области Псковской областной универсальной научной библиотеки Алла Левченко.