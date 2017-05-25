0
14:07
Худрук Псковского театра: Для меня спектакль – это приглашение к разговору
15:29
Билеты на поэтический спектакль Дмитрия Дюжева появятся сегодня в Псковском драмтеатре
20:45
Сольный концерт студента Псковского колледжа искусств состоится 29 мая
15:25
Бесплатный концерт группы «Сурганова и Оркестр» пройдёт в Пушкинских Горах
13:53
Открытие Великолукского драмтеатра планируется приурочить к Дням города
13:02
Лемех для Николы (ФОТО)
17:11
«12 путешествий по Псковской земле» представил петербургский журналист
Еще новости
  • Коротко
Культура

Русские былины и слова-эндемики изучили участники Кирилло-Мефодиевских чтений в Пскове

В Псковской областной библиотеке состоялись VI книговедческие Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные Дню славянской письменности и культуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Открыли чтения студенты Псковского государственного университета, исполнившие Кирилло-Мефодиевский тропарь на церковно-славянском языке. Затем состоялось выступление ученого секретаря историко-культурного центра «Самолва», расположенного в Гдовском районе, Татьяны Наместниковой. Она рассказала об истории создания уникальной библиотеки центра и ее экспонатах. Заведующая историко-краеведческой библиотекой имени Василева Людмила Русанова рассказала о краеведе, журналисте, публицисте, члене Союза писателей России Олеге Калкине, а доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Псковского государственного университета Лариса Костючук – об уникальном слове-эндемике Псковской области «пасак». Краевед Натан Левин выступил с сообщением о деятельности юриста и видного общественного деятеля Псковской губернии начала ХХ века Алексея Мельникова.

В октябре 2016 года в стенах библиотеки состоялась выставка члена Союза художников России, члена международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, доцента кафедры дизайна и технологии обработки материалов ПсковГУ Владимира Бердышева «Посвящение Довмонту Псковскому». Представленные на ней гравюры изначально задумывались как иллюстрации к книге Тимофея Рахманина «Сказание о забытом князе». Владимир Бердышев также представил свои работы на чтениях, рассказал о технике, в которой они выполнены, а кандидат искусствоведения Тамара Шулакова поделилась с присутствующими своим мнением о романе и иллюстрациях Бердышева, его дополняющих.

Кандидат исторических наук Анатолий Александров продолжил начатую на прошлогодних чтениях тему фольклорных персонажей русских былин. Выступление старшего научного сотрудника Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Ольги Кудрявцевой было посвящено уникальным книгам собрания епископа Псковского, Изборского и Нарвского Гедеона (Криновского). О библиотеке Николая Яхонтова рассказала заведующая отделом редких и рукописных книг Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светлана Волкова, а о переписке Маргариты Ямщиковой 1940-1950 годов – старший научный сотрудник музея Татьяна Седакова.

Чьи имена носят сегодня библиотеки Псковской области изучала заведующая сектором повышения квалификации отдела координации деятельности библиотек области Псковской областной универсальной научной библиотеки Алла Левченко. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Билеты на поэтический спектакль Дмитрия Дюжева появятся сегодня в Псковском драмтеатре
25 мая 2017
Билеты на поэтический спектакль Дмитрия Дюжева появятся сегодня в Псковском драмтеатре
Сольный концерт студента Псковского колледжа искусств состоится 29 мая
24 мая 2017
Сольный концерт студента Псковского колледжа искусств состоится 29 мая
Бесплатный концерт группы «Сурганова и Оркестр» пройдёт в Пушкинских Горах
24 мая 2017
Бесплатный концерт группы «Сурганова и Оркестр» пройдёт в Пушкинских Горах
Открытие Великолукского драмтеатра планируется приурочить к Дням города
24 мая 2017
Открытие Великолукского драмтеатра планируется приурочить к Дням города
«12 путешествий по Псковской земле» представил петербургский журналист
23 мая 2017
«12 путешествий по Псковской земле» представил петербургский журналист
Актер Дмитрий Дюжев выступит с поэтической программой «Евгений Онегин» в Пушкинских Горах
23 мая 2017
Актер Дмитрий Дюжев выступит с поэтической программой «Евгений Онегин» в Пушкинских Горах
51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Псковской области с 2 по 6 июня
22 мая 2017
51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Псковской области с 2 по 6 июня
Город Которск: съемки нового фильма Дмитрия Месхиева на железнодорожном вокзале Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 мая 2017
Город Которск: съемки нового фильма Дмитрия Месхиева на железнодорожном вокзале Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...