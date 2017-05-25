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Культура

Выставка проектов памятника Арине Родионовне откроется в Михайловском

Работы участников конкурса на лучший проект памятника Арине Родионовне будут представлены на специальной выставке в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» в дни LI Пушкинского праздника поэзии.

Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, на конкурс заявлены 17 работ. Большая часть авторов — столичные скульпторы и архитекторы, кроме того, ряд работ пришли на конкурс из Ногинска, Стерлитамака, Оренбурга.

Такой памятник няне Пушкина предлагают поставить в Бугрово А. Неверова, А. Неверов и Н. Краюхин — творческий коллектив профессиональных скульпторов из Санкт-Петербурга.

Напомним, что памятник планируется установить рядом с главным корпусом литературного отеля «Арина Р.» в деревне Бугрово Пушкиногорского района к 260-летию со дня рождения Арины (Ирины) Яковлевой, крепостной Ганнибалов, любимой няни Пушкина, которую он в стихах называл «мамушкой». Установка памятника будет проводиться на средства, поступившие в виде добровольных пожертвований юридических и физических лиц.

С выставкой конкурсных макетов/проектов памятника можно будет познакомиться в период с 1 по 4 июня в Научно-культурном центре музея, уточнила Лидия Токарева.

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