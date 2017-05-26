0
16:25
Прекращена поставка газа четырем абонентам-должникам в Пскове
14:13
Участницы «Миссис Псков 2017» устроили кулинарный поединок (ФОТО)
13:58
Александр Кузнецов: Информация о нарушениях при строительстве новой школы не соответствует действительности
13:54
Особое назначение Дмитрия Салихова: ПАИ-live c командиром псковского ОМОНа (ВИДЕО)
12:17
Ни одного лесного пожара не зафиксировано в Псковской области 25 мая
10:49
Оплату потреблённых ресурсов по показаниям счетчиков предложили прописать в новом приказе о нормативах на ОДН псковские парламентарии
09:22
С чертежами ограждения нового моста через Великую ознакомились псковские общественники
Еще новости
Общество

Псковская областная библиотека переходит на летний режим работы

С 1 июня Псковская областная универсальная научная библиотека переходит на летний режим работы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе бибилотеки.

Режим работы будет таким: понедельник – суббота с 10:00 до 18:00; воскресенье – выходной.

Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина (Сиреневый бульвар, 3) будет работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. Суббота, воскресенье – выходные дни.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Прекращена поставка газа четырем абонентам-должникам в Пскове
26 мая 2017
Прекращена поставка газа четырем абонентам-должникам в Пскове
Участницы «Миссис Псков 2017» устроили кулинарный поединок (ФОТО)
26 мая 2017
Участницы «Миссис Псков 2017» устроили кулинарный поединок (ФОТО)
Александр Кузнецов: Информация о нарушениях при строительстве новой школы не соответствует действительности
26 мая 2017
Александр Кузнецов: Информация о нарушениях при строительстве новой школы не соответствует действительности
Особое назначение Дмитрия Салихова: ПАИ-live c командиром псковского ОМОНа (ВИДЕО)
26 мая 2017
Особое назначение Дмитрия Салихова: ПАИ-live c командиром псковского ОМОНа (ВИДЕО) 2
Ни одного лесного пожара не зафиксировано в Псковской области 25 мая
26 мая 2017
Ни одного лесного пожара не зафиксировано в Псковской области 25 мая
Оплату потреблённых ресурсов по показаниям счетчиков предложили прописать в новом приказе о нормативах на ОДН псковские парламентарии
26 мая 2017
Оплату потреблённых ресурсов по показаниям счетчиков предложили прописать в новом приказе о нормативах на ОДН псковские парламентарии
С чертежами ограждения нового моста через Великую ознакомились псковские общественники
26 мая 2017
С чертежами ограждения нового моста через Великую ознакомились псковские общественники
Священник окропил Великие Луки святой водой из корзины воздушного шара
25 мая 2017
Священник окропил Великие Луки святой водой из корзины воздушного шара 2

Идет загрузка...