Псковская областная библиотека переходит на летний режим работы
С 1 июня Псковская областная универсальная научная библиотека переходит на летний режим работы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе бибилотеки.
Режим работы будет таким: понедельник – суббота с 10:00 до 18:00; воскресенье – выходной.
Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина (Сиреневый бульвар, 3) будет работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. Суббота, воскресенье – выходные дни.