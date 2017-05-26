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Общество

Бальные танцы и салонные игры устроили гости фестиваля «Псковское вече»

Пушкинский вечер прошел в Псковском филиале Академии ФСИН России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, гости фестиваля «Псковское вече» читали стихи, кружились в бальных танцах и играли в салонные игры времен XIX века.

Полонез, полька, падеграс и испанский вальс объединили 15 пар курсантов и студентов из Минска, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Белгорода, Рязани, Владимира и Пскова.

«На балу не забыли и о бессмертных творениях Александра Пушкина: прозвучали произведения великого поэта – отрывки из поэмы «Евгений Онегин» и стихотворения, написанные им в разные годы жизни», - отметили в пресс-службе вуза.

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