0
18:17
В голосовании на сайте ПАИ победила участница «Миссис Псков - 2017» Оксана Дмитриева
18:00
«Их не знали в лицо»: командир псковского ОМОНа Дмитрий Салихов
17:58
Северный ветер и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 27 мая
17:21
Приказ о нормативах на ОДН утверждён в Псковской области
16:25
Прекращена поставка газа четырем абонентам-должникам в Пскове
14:13
Участницы «Миссис Псков 2017» устроили кулинарный поединок (ФОТО)
13:58
Александр Кузнецов: Информация о нарушениях при строительстве новой школы не соответствует действительности
Еще новости
Общество

Победители международных турниров по интеллектуальным играм определены в Пскове

В Псковском филиале Академии ФСИН подвели итоги международных турниров по интеллектуальным играм. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, в течение недели курсанты и студенты из России и Белоруссии соревновались в интеллектуальных играх международного турнира «Золотая звезда», включавшего в себя брейн-ринг, «Что? Где? Когда?» и «Ворошиловский стрелок», которые проходили в рамках фестиваля «Псковское вече».

По итогам интеллектуально-развлекательной игры «Ворошиловский стрелок» победу одержала команда «Невские львы» Санкт-Петербургского университета МВД России, которая в брейн-ринге также стала первой.

В турнире по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» победила команда «Четвертый следственный отдел» Псковского государственного университета, на втором месте – команда «Психи» ПсковГУ, третье место разделили команда «Химическая коррозия» ПсковГУ и «Латинский квартал» Псковского филиала Академии ФСИН России.

По итогам Международного турнира по интеллектуальным играм «Золотая звезда» в общекомандном зачете победу одержала команда «Невские львы».

Всего в международном турнире «Золотая звезда» приняли участие 16 команд. Победители будут награждены на закрытии фестиваля.

Интеллектуальному клубу Псковского филиала Академии ФСИН России в этом году исполняется 12 лет. В настоящее время он насчитывает 9 команд, которые участвуют в международных турнирах по интеллектуальным играм не только у себя дома, но и за границей, в частности, в турнире, организованном Академией МВД Белоруссии, который ежегодно проходит в городе Минске.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В голосовании на сайте ПАИ победила участница «Миссис Псков - 2017» Оксана Дмитриева
26 мая 2017
В голосовании на сайте ПАИ победила участница «Миссис Псков - 2017» Оксана Дмитриева
Северный ветер и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 27 мая
26 мая 2017
Северный ветер и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 27 мая
Приказ о нормативах на ОДН утверждён в Псковской области
26 мая 2017
Приказ о нормативах на ОДН утверждён в Псковской области
Прекращена поставка газа четырем абонентам-должникам в Пскове
26 мая 2017
Прекращена поставка газа четырем абонентам-должникам в Пскове
Участницы «Миссис Псков 2017» устроили кулинарный поединок (ФОТО)
26 мая 2017
Участницы «Миссис Псков 2017» устроили кулинарный поединок (ФОТО)
Александр Кузнецов: Информация о нарушениях при строительстве новой школы не соответствует действительности
26 мая 2017
Александр Кузнецов: Информация о нарушениях при строительстве новой школы не соответствует действительности 1
Особое назначение Дмитрия Салихова: ПАИ-live c командиром псковского ОМОНа (ВИДЕО)
26 мая 2017
Особое назначение Дмитрия Салихова: ПАИ-live c командиром псковского ОМОНа (ВИДЕО) 2
Ни одного лесного пожара не зафиксировано в Псковской области 25 мая
26 мая 2017
Ни одного лесного пожара не зафиксировано в Псковской области 25 мая

Идет загрузка...