Победители международных турниров по интеллектуальным играм определены в Пскове

18:04, 26 мая 2017, ПАИ

В Псковском филиале Академии ФСИН подвели итоги международных турниров по интеллектуальным играм. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, в течение недели курсанты и студенты из России и Белоруссии соревновались в интеллектуальных играх международного турнира «Золотая звезда», включавшего в себя брейн-ринг, «Что? Где? Когда?» и «Ворошиловский стрелок», которые проходили в рамках фестиваля «Псковское вече».

По итогам интеллектуально-развлекательной игры «Ворошиловский стрелок» победу одержала команда «Невские львы» Санкт-Петербургского университета МВД России, которая в брейн-ринге также стала первой.

В турнире по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» победила команда «Четвертый следственный отдел» Псковского государственного университета, на втором месте – команда «Психи» ПсковГУ, третье место разделили команда «Химическая коррозия» ПсковГУ и «Латинский квартал» Псковского филиала Академии ФСИН России.

По итогам Международного турнира по интеллектуальным играм «Золотая звезда» в общекомандном зачете победу одержала команда «Невские львы».

Всего в международном турнире «Золотая звезда» приняли участие 16 команд. Победители будут награждены на закрытии фестиваля.

Интеллектуальному клубу Псковского филиала Академии ФСИН России в этом году исполняется 12 лет. В настоящее время он насчитывает 9 команд, которые участвуют в международных турнирах по интеллектуальным играм не только у себя дома, но и за границей, в частности, в турнире, организованном Академией МВД Белоруссии, который ежегодно проходит в городе Минске.