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Общество

Военный комиссариат Пскова попросил главу города помочь в поиске уклонистов

26 мая глава Пскова Иван Цецерский провел рабочую встречу с руководством городского военного комиссариата. Представители ведомства обратились к главе муниципалитета по вопросу розыска уклонистов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

«В настоящее время в списках уклоняющихся от явки на пункт призыва в Пскове числятся более 600 человек, из них треть - злостные нарушители, которые скрываются по несколько лет», - рассказали представители военкомата. Они также отметили, что в данный момент взаимодействуют с УВД города по решению этого вопроса, проводятся совместные рейды, которые значительных подвижек не дают.

Глава Пскова отметил важность обозначенного вопроса: «В июне будет организовано межведомственное совещание, на которое пригласим представителей военного комиссариата, прокуратуры, УВД, ГИБДД и отдела УФМС. Совместно продумаем возможные варианты межведомственного взаимодействия, чтобы повысить эффективность проводимой вами работы».

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