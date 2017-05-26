Благотворители на розовой «Газели» устроят бесплатные магазины в псковских домах престарелых

17:31, 26 мая 2017, ПАИ

1 июня благотворительный фонд «Второе дыхание» начнёт путешествие на розовой «Газели» из Москвы в Великие Луки и Опочку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Цель поездки — открытие выездных бесплатных магазинов одежды для санитарок, нянечек и жителей домов для престарелых и инвалидов в Псковской области.

Также запланирован заезд в Пустошку, где будет произведена выгрузка вещей для 400 людей, которым помогает местный Центр социального обслуживания.

1 июня состоится первая остановка в Великолукском доме-интернате для престарелых и инвалидов (улица Фурманова, 67). Предположительное время акции с 12:00 до 15:00.

На 2 июня намечена вторая остановка в Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов (улица Басковская, 50). Предположительное время акции с 11:00 до 14:00.

Благотворительный фонд «Второе дыхание» принимает ненужную одежду у горожан и распределяет её на повторное использование или переработку. Одежда в идеальном состоянии продаётся, а вся выручка идёт на развитие социальных проектов фонда или перечисляется в благотворительные организации. Одежда в хорошем состоянии отправляется нуждающимся семьям в регионы. Порванная, устаревшая и потертая одежда отправляется на эко-переработку в Ивановскую и Архангельскую области.