Сергей Неверов: Людям с криминальным прошлым не место во власти

17:19, 26 мая 2017, ПАИ

«Людям с криминальным прошлым не место во власти», - заявил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Неверов. Об этом сообщается на официальном сайте политического объединения.

Сергей Неверов напомнил, что 28 мая состоится предварительное голосование по определению кандидатов «Единой России» на региональных выборах. Требования к участникам предварительного голосования включают в себя не только формальности в виде документов, но и морально-этическую составляющую.

По его словам, во власть в ряде регионов до сих пор пытаются попасть темные личности, выходцы из криминальных и околокриминальных кругов, «которые в 90-е годы, пользуясь беззаконием и общим хаосом, через коррупционные схемы смогли легализовать свои бизнесы и заново нарисовать себе новый, чистый имидж». «Менталитет этих людей сформировался во времена вседозволенности, когда любую проблему, любой вопрос можно было решить взяткой или угрозами. Они и сегодня не утратили этих рефлексов», - отметил Сергей Неверов.

Он также обратил внимание, что из нескольких регионов России в преддверии выборов приходят сигналы, что выходцы из 90-х годов, «которых чаще знают не по имени, а по криминальным кличкам, пытаются провести своих людей в разные органы власти».

«Я напоминаю слова президента Владимира Владимировича Путина, основателя партии «Единая Россия», который подчеркнул, что одним из приоритетов сегодняшней России должна стать атмосфера тотальной нетерпимости к коррупции и криминалу. И мы будем делать все для того, чтобы такая атмосфера была создана во всех регионах России, вне зависимости от того, на каком расстоянии от Москвы они находятся», - подчеркнул Сергей Неверов.