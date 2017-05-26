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Политика

Сергей Неверов: Людям с криминальным прошлым не место во власти

«Людям с криминальным прошлым не место во власти», - заявил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Неверов. Об этом сообщается на официальном сайте политического объединения.

На фото: Сергей Неверов

Сергей Неверов напомнил, что 28 мая состоится предварительное голосование по определению кандидатов «Единой России» на региональных выборах. Требования к участникам предварительного голосования включают в себя не только формальности в виде документов, но и морально-этическую составляющую.  

По его словам, во власть в ряде регионов до сих пор пытаются попасть темные личности, выходцы из криминальных и околокриминальных кругов, «которые в 90-е годы, пользуясь беззаконием и общим хаосом, через коррупционные схемы смогли легализовать свои бизнесы и заново нарисовать себе новый, чистый имидж». «Менталитет этих людей сформировался во времена вседозволенности, когда любую проблему, любой вопрос можно было решить взяткой или угрозами. Они и сегодня не утратили этих рефлексов», - отметил Сергей Неверов.

Он также обратил внимание, что из нескольких регионов России в преддверии выборов приходят сигналы, что выходцы из 90-х годов, «которых чаще знают не по имени, а по криминальным кличкам, пытаются провести своих людей в разные органы власти».

«Я напоминаю слова президента Владимира Владимировича Путина, основателя партии «Единая Россия», который подчеркнул, что одним из приоритетов сегодняшней России должна стать атмосфера тотальной нетерпимости к коррупции и криминалу. И мы будем делать все для того, чтобы такая атмосфера была создана во всех регионах России, вне зависимости от того, на каком расстоянии от Москвы они находятся», - подчеркнул Сергей Неверов.

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