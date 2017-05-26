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Общество

Представители псковского бизнеса отметили профессиональный праздник

26 мая в Пскове прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Российского предпринимательства. В течение дня в режиме нон-стоп проходили семинары, направленные на развитие предпринимательских навыков и повышение эффективности бизнеса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В мероприятии приняли участие руководители, клиенты и сотрудники отделения банка, представители бизнеса, представители торгово-промышленной палаты, органы власти.

От имени главы города бизнес-сообщества Пскова с профессиональным праздником поздравил Сергей Гаврилов: «Предпринимательство - одна из неотъемлемых составляющих социально-экономического развития города и региона. В непростых экономических условиях вы создаете новые рабочие места и обеспечиваете жителей необходимыми товарами. Своим трудом вы вносите большой вклад в развитие бизнес-кооперации в Пскове и в повышение качества предоставляемых услуг. Спасибо вам за работу и плодотворное сотрудничество на благо псковичей».

Управляющая псковским отделением ПАО «Сбербанк России» Анна Тарасенко поприветствовала гостей и поздравила с праздником: «За счет вашей активной деятельности происходит развитие всех отраслей экономики Пскова и Псковской области. Спасибо вам за ваш труд и вклад в развитие города».

«Сегодня малый бизнес переживает трудные времена. Мы искренне восхищаемся отвагой предпринимателей, которые несмотря ни на что продолжают своё дело», - подчеркнул президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов.

Наиболее отличившиеся предприниматели награждены грамотами и ценными подарками.

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