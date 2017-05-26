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Общество

Посол США прибудет на конференцию в Псков

Мероприятия российской части ежегодной международной конференции «Диалог Форт Росс» пройдут в Пскове и Изборске 29 и 30 мая.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в форуме примут участие губернатор региона Андрей Турчак, спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

В конференции также будут участвовать руководители крупнейших предприятий: «Транснефть», «Шеврон Нефтегаз Инк», «Совкомфлот», научных и образовательных учреждений, музеев Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. В числе участников — посол США в России Джон Теффт и почетный председатель Эрмитажного фонда (США) Пол Родзянко.

Темой первого дня конференции станет музейная деятельность. На панельных дискуссиях участники встречи обсудят роль музеев в развитии территории, коллекционный потенциал музеев и другие темы.

Во второй части речь пойдет об интеграции сценарных планов развития мировой энергетики в построение перспективных моделей мирового и странового экономического роста.

Кроме того, в рамках международной конференции в Государственном историко-архитектурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике «Изборск» пройдет открытие фотовыставки Музеев Московского кремля, где будут представлены виды Московского кремля в разное время года, фотографии государственных регалий из собрания Музеев Кремля, светописные портреты предметов Оружейной палаты, а также изображения посольских даров-свидетельств международных связей.

Международная конференция «Диалог Форт Росс» проходит с 2012 года. Крепость Форт-Росс является побратимом музея-заповедника «Изборск», что стало одной из причин проведения конференции и выставки в музее-заповеднике.

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