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Политика

Сквозь сито

В воскресенье 28 мая завершится предварительное партийное голосование «Единой России». Сторонники, члены партии, жители области определяются со своими предпочтениями в пред предвыборном марафоне потенциальных кандидатов. Итоги праймериз будут известны уже в понедельник и с высокой долей вероятности преподнесут сюрпризы.

Кто бы что ни говорил, предварительное голосование стало заметным и обсуждаемым политическим событием, вышедшим далеко за рамки внутренней партийной жизни единороссов. Как ни крути, «Единая Россия» демонстрирует «драйв и движуху». И это на фоне оппонентов, которые либо вспоминают свое пионерское прошлое, попивая чаек в красных галстуках, либо по-прежнему устраивая набившие оскомину пикеты с баннерами «За отставку!». Даже любая критика «Единой России» в целом, или процедуры предварительного голосования в частности, сейчас играет на руку партии власти. Мяч на их поле, они начали игру и задают ее правила. Остальные пока в роли догоняющих.

К единороссам, в отличие от, например, КПРФ или «Справедливой России», нет вопросов по длине кадровой скамейки. Почти 800 участников праймериз – весомое число.

Конечно, есть вопросы к качеству состава, но на то и есть процедура праймериз. Единороссы, в отличии от своих конкурентов, довольно прозрачно показали свои возможности в генерировании идей и плана действий в решении местной, муниципальной проблематики. Безусловно, потенциальные кандидаты в ходе дебатов и встреч с избирателями демонстрировали совершенно разный уровень владения ситуацией. Нашлось здесь место и наивности и популизму, чем незамедлительно пользовались более подкованные участники праймериз.

Безусловный плюс предварительного голосования заключается в том, что единороссы, не дожидаясь официального старта избирательной кампании, уже сейчас стараются ножками пройти от двора ко двору. Преимущества понятны: идет работа на узнаваемость (а эта проблема актуальна даже для многих действующих депутатов со стажем), и, что куда важнее, сбор в свою программную копилку наказов избирателей и их сверка с текущей повесткой и позицией партии.

Собственно, основные вопросы и наказы лежат на поверхности. Особенно очевидно это в областном центре. Это состояние улиц, дорог, дворов, ОДН, благоустройство. Пожалуй, не будет особым преувеличением, если скажу, что судьба выборов 10 сентября в Пскове будет зависеть от того, как оперативно и качественно муниципальные власти смогут решить вопрос ремонта городских магистралей.

Предубеждение, что все предрешено, а победители предварительного голосования известны заранее, также выглядит несостоятельным. Миф об этом, тщательно раздуваемый критиками единороссов в предыдущих избирательных кампаниях, нужного эффекта не достиг. В противном случае, количество участников праймериз не исчислялось бы сотнями. Конечно, кого-то из этого числа можно отнести к спойлерам, но их – подавляющее меньшинство.

Основное внимание приковано к определению кандидатов в Псковскую гордуму и на посты глав семи районов области.

Глава Пскова Иван Цецерский, также участвующий в праймериз, неоднократно выступал с прогнозом, что состав новой гордумы существенно обновится, а перед этим обновится состав кандидатов от «Единой России». «После 28 мая, когда пройдет предварительное голосование, одна треть нынешних депутатов от «Единой России» в списки кандидатов не попадет. Сохранится человек 8-9, остальные будут новичками, такой у меня прогноз», - говорил в интервью ПАИ градоначальник.

Еще интереснее ситуация в районах. В начале апреля в большом интервью ПАИ губернатор Андрей Турчак, отвечая на вопрос, в каких районах есть необходимость или желание поменять глав, ответил: «Исходя из тех встреч с населением, с активом районов, да, у нас появились сомнения по Палкинскому району, там не все благополучно в отношениях между главой и руководителями волостей, авторитарный стиль общения главы сказывается; по Дедовичскому району, считаю, что мы правильно решили провести там предварительное партийное голосование, пусть борются, там есть кандидаты. И по Печорам проявилась разная позиция некоторых глав поселения, там нет монолита, есть некая усталость от главы. Давно районом руководит, вероятно, с этим связано».

Описанная Андреем Турчаком ситуация экстраполировалась на праймериз в районах. И в Дедовичах, и в Печорах, и в Палкино мы наблюдаем весьма плотную конкурентную борьбу. Действующим главам, участвующим в праймериз, приходится весьма не сладко. Их конкуренты оказались весьма крепкими орешками. Правда, порой доходит до смешного: поставленный кем-то из регионального руководства лайк под сообщением в соцсетях, отношения к предварительному голосованию не имеющему, воспринимается и преподносится ими как поддержка на праймериз и производит среди их сторонников настоящий фурор.

Также напряженная борьба идет в Островском районе. Однако до финиша предварительного голосования добрались не все. На прошлой неделе с дистанции сошли сразу три потенциальных кандидата, оставив действующего главу муниципалитета Дмитрия Быстрова в гордом одиночестве. Что, собственно, вовсе не делает праймериз безальтернативным: стартовали-то четверо. И как бы ни мотивировали свое снятие трое кандидатов, в политике, как в спорте, объяснение одно: неподготовленность и слабость.

После 28 мая станут понятны конкретные очертания команды «Единой России» на предстоящих сентябрьских выборах и можно будет говорить о ее качественном содержании. И это должны быть, повторю слова секретаря регионального отделения партии Александра Котова, «авторитетные, уважаемые люди, которые уже сегодня пользуются поддержкой избирателей».

Андрей Разумов
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