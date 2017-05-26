20 великолучан получи «Золотые паруса»

17:40, 26 мая 2017, ПАИ

25 мая в администрации города Великие Луки состоялось вручение муниципальной стипендии «Золотые паруса». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, обладателями премии стали двадцать юных великолучан, показавшие высокие результаты в учебе, спорте, активно принимающие участие в общественной жизни города, победители различных конкурсов и олимпиад.

В церемонии награждения приняли участие руководители города, учебных заведений, педагоги и родители. Глава города Великие Луки Николай Козловский, поздравляя стипендиатов, отметил, что в этот день в зале собрались лучшие представители ученического сообщества города - талантливые, творческие и одаренные молодые великолучане.

«Ваш талант и труд по праву отмечен муниципальной стипендией «Золотые паруса». Она утверждена в рамках долгосрочной целевой программы «Одаренные дети города Великие Луки», направленной для поощрения и стимулирования подрастающего поколения, которое добивается высоких результатов, приумножает славу нашего города на региональном и федеральном уровне», - сказал Николай Козловский. Он подчеркнул, что одним из приоритетных направлений деятельности администрации Великих Лук и городской Думы является укрепление материально-технической базы городских школ, создание благоприятных условий для того, чтобы учащиеся могли получать хорошие знания.

«Нашему городу, обществу нужны сильные личности, которые смогут грамотно управлять процессами, связанными с развитием городской среды. Очень приятно, что среди подрастающего поколения есть такие таланты. Дорогие ребята, какой бы путь в жизни вы ни выбрали, я уверен, что каждый из вас станет достойным гражданином нашей страны и принесет пользу своему родному городу», - завершил свое выступление глава города и вручил стипендии и дипломы лауреатам премии «Золотые паруса».

Учащийся школы № 13 Игорь Фирсанов от имени лауреатов поблагодарил педагогов, родителей и всех взрослых за то, что они создают условия, чтобы дети могли участвовать в различных мероприятиях и добиваться новых высот.

От лица родителей Галина Петухова поблагодарила руководство города, управление образования, педагогов за высокую оценку деятельности детей, за проявленное внимание и выразила надежду, что сегодняшние школьники пронесут по всей жизни любовь к своему городу.

Директор школы № 2 Лариса Смирнова, поздравляя лауреатов, отметила, что эта стипендия - результат совместных усилий учащихся, педагогов и родителей. Она поблагодарила руководство города за поддержку талантливой молодежи и пожелала ребятам, чтобы эта награда стала первой ступенькой к успеху в их дальнейшей жизни.

Церемонию завершили вокальные выступления лауреатов премии «Золотые паруса», выпускников Екатерины Корсаковой и Глеба Нестерова.

Напомним, что награда вручается шестой год подряд, в этом году ее размер составил 15 тысяч рублей. В общей сложности за прошедшие годы премию «Золотые паруса» получили 137 школьников.