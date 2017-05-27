За самоотдачу и профессионализм поблагодарили библиотекарей власти Великих Лук

11:15, 27 мая 2017, ПАИ

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава администрации города Виктор Каменский поздравили работников библиотек с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Этот день символизирует признание обществом и государством высокой роли библиотек как центров сохранения, приумножения бесценного культурного и научного наследия. Искренне благодарим вас за вашу неутомимую плодотворную деятельность, творческую самоотдачу и высокий профессионализм», - говорится в тексте поздравления.

Градоначальники пожелали работникам библиотек успехов в осуществлении всех начинаний, крепкого здоровья, счастья и благополучия.