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Общество

За самоотдачу и профессионализм поблагодарили библиотекарей власти Великих Лук

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава администрации города Виктор Каменский поздравили работников библиотек с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Этот день символизирует признание обществом и государством высокой роли библиотек как центров сохранения, приумножения бесценного культурного и научного наследия. Искренне благодарим вас за вашу неутомимую плодотворную деятельность, творческую самоотдачу и высокий профессионализм», - говорится в тексте поздравления. 

Градоначальники пожелали работникам библиотек успехов в осуществлении всех начинаний, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

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