Псковичей приглашают на юбилейный концерт хора «Родники»

20:48, 26 мая 2017, ПАИ

27 мая в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоится юбилейный концерт «Веками песня радует сердца!» хора «Родники», посвященный 10-летию его создания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, хор «Родники» образован в 2007-м году. Первоначально он состоял из 5 человек, но сейчас насчитывает гораздо больше исполнителей. Возрастной состав участников хора - от 45 до 77 лет. Репертуар хора постоянно расширяется. Коллектив исполняет не только всем известные лирические и патриотические песни, но и вокальные произведения на музыку и стихи псковских, великолукских и островских поэтов и композиторов. За время своего существования коллектив дал достаточное количество концертов. Он выступал не только перед жителями Пскова, но и выезжал несколько раз с концертными программами в санатории «Череха» и «Хилово». Руководитель хора Зинаида Порубай награждена медалью «За заслуги перед Псковом».