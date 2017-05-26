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Общество

Ученики Опочецкой школы-интерната получили от благотворителей семена и минеральные удобрения

Ученики Опочецкой школы-интерната получили от австрийских благотворителей из ассоциации «Маленькие сердца» семена и минеральные удобрения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского отделения Российского детского фонда.

В Опочецкой специальной школе-интернате воспитывается около 60 детей с ограниченными возможностями здоровья. Для того, чтобы ребята в дальнейшем смогли устроиться в жизни, в учреждении занимаются их допрофессиональной подготовкой, в том числе обучением сельскохозяйственному труду. В школе-интернате есть садово-огородный участок: в ходе практических занятий ученики получают знания о том, как обрабатывать почву, ухаживать за растениями, пользоваться сельскохозяйственной техникой.

Благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» помогла приобрести для ребят посадочные материалы. Ее руководитель Паскаль Вайер активно участвует в профессиональной подготовке воспитанников. В прошлом году в этой школе-интернате удалось обустроить производственные мастерские. Также регулярно для интернатных учреждений области приобретаются инструменты и материалы.

 

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