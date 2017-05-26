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Общество

Приказ о нормативах на ОДН утверждён в Псковской области

Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства издал приказ «Об утверждении нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме». Документ размещен на официальном сайте ведомства и вступит в силу с 1 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Председатель комитета Андрей Агапов пояснил, что новый приказ о нормативах на ОДН прошел общественные обсуждения с представителями собраний многоквартирных домов и управляющих организаций. Кроме того, в приказе учтены обращения граждан об отмене норматива на водоотведение.

Согласно документу, нормативы на общедомовые нужды теперь рассчитаны с применением расчетного метода, а не аналогового, который был введен в январе. Благодаря этому по некоторым видам нормативов заметно снижение их размера в несколько раз.

Что касается домов, оснащенных общедомовыми приборами учета, то в Государственной Думе РФ на рассмотрении находится законопроект, позволяющий гражданам оплачивать общедомовые нужды по счетчикам за фактически потребленные ресурсы, отметил Андрей Агапов.

В примечании к приказу также говорится, что утверждённые нормативы могут применяться при условии, если конструктивные особенности дома предусматривают возможность потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов. Речь идет о техническом различии между домами, оборудованными общими кранами для забора воды для мытья полов, и теми, где воду набирают у жильцов. Эти особенности должны учитывать управляющие компании при начислении платежей.

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