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Культура

27 мая в псковской галерее «Цех» два фотографа из Петербурга представят свои работы

 27 мая в Пскове в галерее «Цех» в рамках проекта «Фотодело» два фотографа из Петербурга представят свои работы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы встречи.

Своё творчество продемонстрируют Дмитрий Кораблев и Александр Шахмин. После выступления состоится традиционное обсуждение, в рамках которого любой желающий сможет показать и обсудить свои фотоработы. Начало встречи в 17:00. Вход свободный

Дмитрий Кораблев - председатель Санкт-Петербургского фотографического общества, преподавал в Санкт-Петербургском Государственном университете кино и телевидения курс «Художественная фотография». Преподавал и проводил мастер-классы в большинстве фотошкол Санкт-Петербурга. Автор пяти книг по фотографии: «Фотография. Самоучитель для моделей и фотографов», «Фотосъемка. Новый универсальный самоучитель», «Современный фотопортрет», «Фотосъемка детей», «Фотокомпозиция и визуальное восприятие».  

Александр Шахмин - участник Санкт-Петербургского фотографического общества, обладает богатым опытом во всех жанрах съёмки. 

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