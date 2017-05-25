27 мая в псковской галерее «Цех» два фотографа из Петербурга представят свои работы

17:43, 26 мая 2017, ПАИ

27 мая в Пскове в галерее «Цех» в рамках проекта «Фотодело» два фотографа из Петербурга представят свои работы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы встречи.

Своё творчество продемонстрируют Дмитрий Кораблев и Александр Шахмин. После выступления состоится традиционное обсуждение, в рамках которого любой желающий сможет показать и обсудить свои фотоработы. Начало встречи в 17:00. Вход свободный

Дмитрий Кораблев - председатель Санкт-Петербургского фотографического общества, преподавал в Санкт-Петербургском Государственном университете кино и телевидения курс «Художественная фотография». Преподавал и проводил мастер-классы в большинстве фотошкол Санкт-Петербурга. Автор пяти книг по фотографии: «Фотография. Самоучитель для моделей и фотографов», «Фотосъемка. Новый универсальный самоучитель», «Современный фотопортрет», «Фотосъемка детей», «Фотокомпозиция и визуальное восприятие».



Александр Шахмин - участник Санкт-Петербургского фотографического общества, обладает богатым опытом во всех жанрах съёмки.