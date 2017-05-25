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Культура

Оптимизма и благодарных читателей пожелала Жанна Малышева сотрудникам псковских библиотек

Председатель Государственного комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева поздравила сотрудников библиотек региона с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете.

Жанна Малышева отметила, что сегодня библиотека является не только важным информационным, просветительским, но и культурно-досуговым центром. «Изменяется содержание работы библиотек, их внешний вид, расширяется перечень предоставляемых в них услуг. Вы организуете форумы и круглые столы, дискуссии и акции, научно-практические конференции, беседы и лекции, книжные, художественные выставки с участием известных деятелей культуры и науки, искусства и образования. Благодаря вашему труду жители Псковской области приобщаются к сокровищницам мировой культуры, богатейшему историческому наследию. Все это привлекает в библиотеку читателей», - подчеркнула председатель Госкомитета.

Она заметила, что сотрудники псковских библиотек не останавливаются на достигнутом, ищут новые формы и методы работы с читателем. «В последнее время все более популярными стали интерактивные формы работы с посетителями. Вы активно позиционируете достижения библиотечного дела в Псковской области, участвуя во всероссийских, международных конкурсах», - добавила Жанна Малышева.

Она поблагодарила библиотекарей за каждодневный труд, преданность выбранному делу, профессионализм и внимание к читателям. «Благодаря вашему труду Псковская область остается одним из самых читающих регионов России. Примите искреннюю признательность за воспитание у подрастающего поколения лучших нравственных качеств, - говорится в тексте поздравления. - Не сомневаюсь, что, несмотря на широкое внедрение в нашу жизнь информационных технологий, книга всегда будет бесценным кладезем информации, а значит, ваш труд всегда будет необходим и востребован».

Жанна Малышева пожелала сотрудникам библиотек доброго здоровья, счастья, новых творческих успехов, реализации всех планов и замыслов, благодарных и ответственных читателей, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне.

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