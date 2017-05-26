Кадастровая стоимость земли продолжает обсуждаться в Псковской области

17:47, 26 мая 2017, ПАИ

26 мая в Пскове состоялся форум «Завышенная кадастровая стоимость земли в Псковской области: причины и пути решения проблемы», организаторами которого выступают региональная общественная организация «Комиссия по садоводствам» и областной совет профсоюзов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В мероприятии приняли участие около 100 человек. Муниципалитет представили заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов и депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин. В заседании также приняли участие представители администрации Псковской области и областного Собрания депутатов.

На форуме провели дискуссию по трём тематическим блокам: история вопроса, причины проблемы и пути её решения.

Напомним, Псковская городская Дума для садоводческих хозяйств, находящихся на территории муниципалитета, снизила ставку налога с 0,3 до 0,2 и ввела 2-летние налоговые каникулы для того, чтобы на время поиска решения этого вопроса налоговая нагрузка на население была ниже.

В Псковской области зарегистрированы 564 садоводческих объединений площадью около 8 тысяч гектаров. В коллективное садоводство вовлечены 22% населения, или 140 тысяч человек, более 80% из них - пенсионеры.