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Общество

Кадастровая стоимость земли продолжает обсуждаться в Псковской области

26 мая в Пскове состоялся форум «Завышенная кадастровая стоимость земли в Псковской области: причины и пути решения проблемы», организаторами которого выступают региональная общественная организация «Комиссия по садоводствам» и областной совет профсоюзов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

В мероприятии приняли участие около 100 человек. Муниципалитет представили заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов и депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин. В заседании также приняли участие представители администрации Псковской области и областного Собрания депутатов.

На форуме провели дискуссию по трём тематическим блокам: история вопроса, причины проблемы и пути её решения.

Напомним, Псковская городская Дума для садоводческих хозяйств, находящихся на территории муниципалитета, снизила ставку налога с 0,3 до 0,2 и ввела 2-летние налоговые каникулы для того, чтобы на время поиска решения этого вопроса налоговая нагрузка на население была ниже.

В Псковской области зарегистрированы 564 садоводческих объединений площадью около 8 тысяч гектаров. В коллективное садоводство вовлечены 22% населения, или 140 тысяч человек, более 80% из них - пенсионеры.

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