0
14:07
Худрук Псковского театра: Для меня спектакль – это приглашение к разговору
15:29
Билеты на поэтический спектакль Дмитрия Дюжева появятся сегодня в Псковском драмтеатре
20:45
Сольный концерт студента Псковского колледжа искусств состоится 29 мая
15:25
Бесплатный концерт группы «Сурганова и Оркестр» пройдёт в Пушкинских Горах
13:53
Открытие Великолукского драмтеатра планируется приурочить к Дням города
13:02
Лемех для Николы (ФОТО)
17:11
«12 путешествий по Псковской земле» представил петербургский журналист
Еще новости
Культура

Владимир Костров выступит на Пушкинском празднике поэзии

В литературно-поэтических чтениях в рамках 51-го Пушкинского праздника поэзии примет участие поэт Владимир Костров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Владимир Костров - член Союза писателей СССР с 1961 года. Автор более двадцати поэтических сборников. Множество известных авторов создали музыкальные композиции на стихи Владимира Кострова, среди них Вано Мурадели, Александра Пахмутова, Зигмар Лиепиньш, Лора Квинт. 

Владимир Костров - председатель Международного Пушкинского комитета и Вице-президент Международного Пушкинского фонда «Классика». Лауреат Государственной премии РСФСР (1987), премии Правительства Российской Федерации в области культуры (2006) и многих других.

Поэтические чтения пройдут 3 июня на главной сцене праздничной поляны в Михайловском.

Вход свободный. Расписание автобусов и подробная афиша событий здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Билеты на поэтический спектакль Дмитрия Дюжева появятся сегодня в Псковском драмтеатре
25 мая 2017
Билеты на поэтический спектакль Дмитрия Дюжева появятся сегодня в Псковском драмтеатре
Сольный концерт студента Псковского колледжа искусств состоится 29 мая
24 мая 2017
Сольный концерт студента Псковского колледжа искусств состоится 29 мая
Бесплатный концерт группы «Сурганова и Оркестр» пройдёт в Пушкинских Горах
24 мая 2017
Бесплатный концерт группы «Сурганова и Оркестр» пройдёт в Пушкинских Горах
Открытие Великолукского драмтеатра планируется приурочить к Дням города
24 мая 2017
Открытие Великолукского драмтеатра планируется приурочить к Дням города
«12 путешествий по Псковской земле» представил петербургский журналист
23 мая 2017
«12 путешествий по Псковской земле» представил петербургский журналист
Актер Дмитрий Дюжев выступит с поэтической программой «Евгений Онегин» в Пушкинских Горах
23 мая 2017
Актер Дмитрий Дюжев выступит с поэтической программой «Евгений Онегин» в Пушкинских Горах
51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Псковской области с 2 по 6 июня
22 мая 2017
51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Псковской области с 2 по 6 июня
Город Которск: съемки нового фильма Дмитрия Месхиева на железнодорожном вокзале Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 мая 2017
Город Которск: съемки нового фильма Дмитрия Месхиева на железнодорожном вокзале Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...