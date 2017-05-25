Владимир Костров выступит на Пушкинском празднике поэзии
В литературно-поэтических чтениях в рамках 51-го Пушкинского праздника поэзии примет участие поэт Владимир Костров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.
Владимир Костров - член Союза писателей СССР с 1961 года. Автор более двадцати поэтических сборников. Множество известных авторов создали музыкальные композиции на стихи Владимира Кострова, среди них Вано Мурадели, Александра Пахмутова, Зигмар Лиепиньш, Лора Квинт.
Владимир Костров - председатель Международного Пушкинского комитета и Вице-президент Международного Пушкинского фонда «Классика». Лауреат Государственной премии РСФСР (1987), премии Правительства Российской Федерации в области культуры (2006) и многих других.
Поэтические чтения пройдут 3 июня на главной сцене праздничной поляны в Михайловском.
Вход свободный. Расписание автобусов и подробная афиша событий здесь.