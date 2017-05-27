Всемирный день без табака пройдёт в Псковской области 31 мая

10:39, 27 мая 2017, ПАИ

31 мая в Псковской области пройдёт Всемирный день без табака. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В регионе сформирована рабочая группа по подготовке и проведению данной даты. Главам районов рекомендовано провести круглые столы на тему «Здоровье или табак».

На официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Псковской области будут размещены опросные анкеты, посвященные Всемирному дню без табака.