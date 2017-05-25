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Спорт

Псковский боксёр одержал победу на турнире в Хабаровске

Пскович одержал победу на ежегодном международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, который прошел в Хабаровске с 17 по 21 мая. Также соревнования были посвящены победе в Великой Отечественной войне, сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по физической культуре и спорту.

В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из 21 страны: Азербайджана, Таджикистана, Армении, Афганистана, Белоруссии, Бельгии, Венгрии, Швеции, Казахстана, Киргизии, Корейской Народно-Демократической Республики, Китая, Латвии, Молдовы, Монголии, Польши, Кореи, Узбекистана, Эстонии и России.

Псковскую область на соревнованиях представлял спортсмен из города Великие Луки Сергей Егоров. В весовой категории свыше 91 кг он занял первое место. Сергей Егоров тренируется под руководством Алексея Селиверстова.

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