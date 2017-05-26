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Общество

Новая аллея шаровидных ив появилась в Пскове

26 мая на улице Юбилейной в Пскове высажена новая аллея шаровидных ив. Двухметровые саженцы заняли свое место вдоль правой стороны магистрали от пересечения с Рижским проспектом до улицы Коммунальной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В Управлении городского хозяйства (УГХ) администрации Пскова отметили, что 21 молодое деревце приобретено на средства благотворителей: одна из топливных компаний вышла с инициативой озеленить любое общественное пространство Пскова. УГХ инициировало комиссию, в состав которой вошли специалисты отдела благоустройства, Управления по градостроительной деятельности, общественники из организации «Псков - зеленый город», заявители.

Депутат Псковской городской Думы по округу №10 Елена Полонская предложила участок улицы Юбилейной: «Жители обратились с просьбой о высадке зеленых насаждений вдоль оживленной улицы. В ходе комиссионного выхода на место выяснилось, что на данной территории нет инженерных сетей, не нарушаются градостроительные нормы, старшие близлежащих домов и управляющая организация высадку согласовали». Елена Полонская поблагодарила компанию-благотворителя за социальную ответственность.

«Деревья высажены с соблюдением нормативов: отступ от жилых домов - не менее 5 метров, от дороги - 2 метра, от кромки тротуара - 0,7 метра. Новая аллея шаровидных ив будет служить шумозащитной полосой для рядом стоящих домов», - рассказали специалисты УГХ.

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