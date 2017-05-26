Исключить водоотведение из общедомовых расходов предложил Минстрой

18:12, 26 мая 2017, ПАИ

Минстрой России выступил с инициативой об исключении водоотведения из перечня общедомовых расходов коммунальных ресурсов. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мень 26 мая, сообщается на сайте министерства.

Министр пояснил, что достаточно сложно измерить реальный объём водоотведения, необходимого для содержания общего имущества, например, часть расходуемой воды используется для полива. «Поэтому мы считаем, что для корректного установления норматива, необходимо исключить водоотведение из перечня общедомовых нужд, - подчеркнул Михаил Мень.

Напомним, с этого года был изменен принцип оплаты общедомовых расходов коммунальных ресурсов – они были перенесены в категорию жилищных услуг и ограничены нормативом. При этом, в срок ‪до 1 июня все субъекты Федерации должны утвердить обновленные нормативы потребления коммунальных ресурсов.