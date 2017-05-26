Стал известен маршрут первого псковского велопарада
28 мая с 12:30 до 13:30 по центральным улицам Пскова проедет велопарад, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Маршрут будет следующим: площадь Ленина - площадь Октябрьская - Октябрьский проспект - улица Гагарина - улица Яна Фабрициуса - площадь Победы - улица Советская - Площадь Октябрьская - Площадь Ленина.
Одновременно с первым псковским велопарадом десятки велосипедных праздников пройдут по всей стране.
В Пскове центральной праздничной площадкой станет территория Университетского сквера. На протяжении дня участники смогут посетить площадки, организованные партнерами праздника, сфотографироваться в тематических фотозонах и поиграть на свежем воздухе.
Добавим также, что сбор и регистрация участников велопарада пройдут с 10:30 до 12:30. Как отметили организаторы, на старте участники смогут подготовить свой велосипед к велопараду и украсить его символикой мероприятия.
В 13:45 состоится конкурс на лучший велосипедный образ.