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Общество

Стал известен маршрут первого псковского велопарада

28 мая с 12:30 до 13:30 по центральным улицам Пскова проедет велопарад, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Маршрут будет следующим: площадь Ленина - площадь Октябрьская - Октябрьский проспект - улица Гагарина - улица Яна Фабрициуса - площадь Победы - улица Советская - Площадь Октябрьская - Площадь Ленина.

Одновременно с первым псковским велопарадом десятки велосипедных праздников пройдут по всей стране.

В Пскове центральной праздничной площадкой станет территория Университетского сквера. На протяжении дня участники смогут посетить площадки, организованные партнерами праздника, сфотографироваться в тематических фотозонах и поиграть на свежем воздухе.

Добавим также, что сбор и регистрация участников велопарада пройдут с 10:30 до 12:30. Как отметили организаторы, на старте участники смогут подготовить свой велосипед к велопараду и украсить его символикой мероприятия.

В 13:45 состоится конкурс на лучший велосипедный образ.

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