0
15:06
Инновационные решения от Сбербанка для малого и микробизнеса
14:31
Отчётный концерт
21:36
Губернатор Псковской области вручил гранты фермерам
16:52
Около 60 тонн польских яблок уничтожены на себежском полигоне
16:23
Как «Автоплатеж ГИБДД» поможет сохранить ваши деньги
15:10
Иван Цецерский о реконструкции Гельдтовой бани: Завершаются процедуры получения всех разрешений
13:59
Вопрос о передаче в аренду Газпрому 26 километров трубы вызвал дискуссию на сессии городской Думы
Еще новости
Экономика

Псковичи могут принять участие в конкурсах Ассамблеи женщин-руководителей

Псковичей приглашают принять участие в 7-х Всероссийских конкурсах общероссийской общественной организации «Ассамблея женщин-руководителей» в Нижнем Новгороде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Запланированы к проведению конкурсы «Заслуженный директор Российской Федерации», «Предприятие-лидер. XXI век», «Женщина-лидер. XXI век», «Лучший руководитель года», «Молодой директор России». Все конкурсы ориентируют руководителей на высокотехнологичное производство и его постоянное обновление, на создание новых высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Всероссийские конкурсы проходят под патронатом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Оргкомитет возглавляет Член Совета Федерации, заместитель председателя Комитета по социальной политике Л. Козлова. В составе оргкомитета конкурсов - депутаты Государственной Думы.

Конкурсы будут проходить в Нижнем Новгороде в седьмой раз и проводятся с целью поощрения руководителей и их коллективов, добившихся значительных успехов в деятельности своего предприятия, занимающихся решением социальных проблем, а также пополнения банка данных лучших руководителей предприятий и организаций России и распространения их опыта эффективного руководства в масштабах страны.

В конкурсах участвуют руководители предприятий малого и среднего бизнеса различных сфер деятельности, отраслей науки, образования, здравоохранения, культуры, руководители исполнительных органов власти, общественных организаций.

Победителям конкурсов в мае 2018 года в Нижнем Новгороде будут вручены награды, утвержденные координационным советом ассамблеи.

Подробная информация о порядке проведения конкурсов размещена на сайте http://www.awd-russia.ru.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Инновационные решения от Сбербанка для малого и микробизнеса
26 мая 2017
Инновационные решения от Сбербанка для малого и микробизнеса
Губернатор Псковской области вручил гранты фермерам
25 мая 2017
Губернатор Псковской области вручил гранты фермерам 1
Около 60 тонн польских яблок уничтожены на себежском полигоне
25 мая 2017
Около 60 тонн польских яблок уничтожены на себежском полигоне
Как «Автоплатеж ГИБДД» поможет сохранить ваши деньги
25 мая 2017
Как «Автоплатеж ГИБДД» поможет сохранить ваши деньги
Иван Цецерский о реконструкции Гельдтовой бани: Завершаются процедуры получения всех разрешений
25 мая 2017
Иван Цецерский о реконструкции Гельдтовой бани: Завершаются процедуры получения всех разрешений
Вопрос о передаче в аренду Газпрому 26 километров трубы вызвал дискуссию на сессии городской Думы
25 мая 2017
Вопрос о передаче в аренду Газпрому 26 километров трубы вызвал дискуссию на сессии городской Думы 1
Игорь Калашников о судьбе «Электрона»: Все будет зависеть от того, в чьей собственности будет земля
25 мая 2017
Игорь Калашников о судьбе «Электрона»: Все будет зависеть от того, в чьей собственности будет земля 3
В Пскове число магазинов на душу населения в 2,4 раза выше нормы
25 мая 2017
В Пскове число магазинов на душу населения в 2,4 раза выше нормы

Идет загрузка...