Псковичи могут принять участие в конкурсах Ассамблеи женщин-руководителей

11:33, 27 мая 2017, ПАИ

Псковичей приглашают принять участие в 7-х Всероссийских конкурсах общероссийской общественной организации «Ассамблея женщин-руководителей» в Нижнем Новгороде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Запланированы к проведению конкурсы «Заслуженный директор Российской Федерации», «Предприятие-лидер. XXI век», «Женщина-лидер. XXI век», «Лучший руководитель года», «Молодой директор России». Все конкурсы ориентируют руководителей на высокотехнологичное производство и его постоянное обновление, на создание новых высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Всероссийские конкурсы проходят под патронатом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Оргкомитет возглавляет Член Совета Федерации, заместитель председателя Комитета по социальной политике Л. Козлова. В составе оргкомитета конкурсов - депутаты Государственной Думы.

Конкурсы будут проходить в Нижнем Новгороде в седьмой раз и проводятся с целью поощрения руководителей и их коллективов, добившихся значительных успехов в деятельности своего предприятия, занимающихся решением социальных проблем, а также пополнения банка данных лучших руководителей предприятий и организаций России и распространения их опыта эффективного руководства в масштабах страны.

В конкурсах участвуют руководители предприятий малого и среднего бизнеса различных сфер деятельности, отраслей науки, образования, здравоохранения, культуры, руководители исполнительных органов власти, общественных организаций.

Победителям конкурсов в мае 2018 года в Нижнем Новгороде будут вручены награды, утвержденные координационным советом ассамблеи.

Подробная информация о порядке проведения конкурсов размещена на сайте http://www.awd-russia.ru.