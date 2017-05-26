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Общество

Задержан пскович за нарушение половой неприкосновенности 5-летнего мальчика, совершённое около четырёх лет назад

25 мая в правоохранительные органы Псковской области поступило сообщение о нарушении половой неприкосновенности ребенка. По данному сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области провели проверочные мероприятия, по результатам которых принято решение о возбуждении уголовного дела по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Как сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК, по версии следствия, в 2012-2013 годах сосед по многоквартирному жилому дому в одном из муниципальных образований области нарушил половую неприкосновенность мальчика, которому на тот  момент было 5 лет.

В настоящее время произведено процессуальное задержание предполагаемого злоумышленника. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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