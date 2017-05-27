89 псковских лагерей прошли проверки Роспотребнадзора

09:15, 27 мая 2017, ПАИ

По состоянию на 24 мая проверки Управления Роспотребнадзора по Псковской области прошли 89 лагерей, в том числе 4 загородных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день подали уведомление об открытии 134 лагеря, планируется оздоровить 16 тыс. 741 детей. Летом будет оздоровлено 185 детей сирот и 328 детей с ограниченными возможностями. В этом году будут функционировать 19 загородных стационарных лагерей, 4 палаточных, 2 детских санатория, 1 лагерь санаторного типа, 103 лагеря с дневным пребыванием, 5 лагерей труда и отдыха на базе образовательных учреждений.

Перед открытием летних лагерей проводятся инструментальные и лабораторные исследования. Сотрудники Роспотребнадзора отобрали 99 проб питьевой воды на микробиологические показатели, 33 пробы воды на санитарно химические показатели, 27 проб почвы и песка с пляжей на наличие гельминтов и 8 проб воды из мест купания.

Также на территориях лагерей проводятся аккарицидные обработки, на сегодняшний день против клещей обработаны 94,23 га, из них лагеря с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений - 66.84 га, загородные -27,39 га. В каждом учреждении проводятся дератизационные и дезинсекционные мероприятия.

У персонала проверяются медицинские книжки о наличии полного прохождения медицинских обследований, отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, наличие профилактических прививок.

Проверены 16 поставщиков пищевых продуктов. В ходе осуществления контрольно-надзорных мероприятий за нарушение требований санитарного законодательства составлены 4 протокола об административных правонарушениях, вынесены 4 постановления о наложении взыскания на сумму 40 тысяч рублей. При приемке оздоровительных учреждений за нарушение требований санитарного законодательства составлен 1 административный протокол, вынесено 1 постановление о взыскании 2,5 тысяч рублей по статье 6.5 КоАП РФ (в первом поясе строгого режима артезианской скважины не был убран мусор, выдано предписание, на сегодняшний день нарушение устранено).

Все вопросы по организации отдыха и оздоровления детей решаются на межведомственной комиссии в администрации области.

С начальниками загородных лагерей проведен семинар на тему «Основные требования к организации работы загородных лагерей в 2017 году в соответствии с законодательством Российской Федерации», в семинаре приняли участия все надзорные органы.

24 мая на базе Детской областной больницы состоялся семинар с медицинскими работниками, выезжающими в загородные оздоровительные лагеря.