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Общество

Анестезиологи из Санкт-Петербурга поделились опытом с псковскими коллегами

26 мая на базе Псковской областной клинической больницы анестезиологи и нейрохирурги из Санкт-Петербурга провели мастер-класс по анестезиологии при операции на головном мозге.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, операция состоялась в рамках научной конференции «Актуальные вопросы анестезиологии-реаниматологии и интенсивной терапии» для специалистов Северо-Западного региона, которая проходит в Пскове 26 и 27 мая.

Специалисты поделились собственной уникальной методикой анестезии при такой операции: врачи сильно понижают кровяное давление, в результате чего внутрисердечное давление падает и сердце останавливается на короткое время. Это позволяет врачам спокойно оперировать на открытом мозге даже тех, кто страдает гипертонией.

Организаторами форума выступают Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Кондратьев и «Сообщество анестезиологов-реаниматологовСеверо-Запада».

Открывая конференцию, Анатолий Кондратьев отметил важность проведения подобных мероприятий, на которых специалисты обсуждают актуальные вопросы и изучают передовой опыт. Также он поблагодарил заведующую отделением анестезиологии-реанимации Псковской областной больницы, главного внештатногоанестезиолога-реаниматолога Псковской области Елену Никанорову, которая стала главным идеологом проведения конференции в Пскове.

В свою очередь председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов назвал конференцию великим событием и выразил уверенность, что она будет полезна для практической деятельности ее участников.

Также участников научной конференции поприветствовал главный врач Псковской областной больницы Анатолий Волков. Он отметил, что в этом году учреждению исполняется 214 лет, и за это время в больнице сменилось шесть поколений врачей. Он пожелал участникам конференции дальнейших успехов и налаживания полезных контактов.

Добавим, конференция открывает новый образовательный цикл для врачей, который ежегодно проводится в различных регионах СЗФО. В рамках нее специалисты посетят ряд научных лекций и примут участие в круглом столе на тему «Современные проблемы трансплантологии». Кроме того, состоится совещание главных специалистов по анестезиологии-реаниматологии министерств и комитетов здравоохранения Северо-Западного Федерального округа, а также заседание правления Сообщества анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада.

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