Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения обсудили в Пскове

20:12, 26 мая 2017, ПАИ

26 мая в администрации Псковской области состоялось рабочее совещание во вопросам градостроительной деятельности с учетом доступности для маломобильных групп населения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Организатором совещания выступил Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору. В нем приняли участие представители органов исполнительной власти региона, депутаты Псковского областного Собрания, органов местного самоуправления, прокуратуры, ведущих проектных и строительных организаций области, а также общественной организации инвалидов.

В ходе заседания председатель Госкомитета по строительному и жилищному надзору Валерий Полупанов рассказал о соблюдении законодательства о градостроительной деятельности участниками строительного комплекса и органами местного самоуправления. Он отметил, что несоблюдение требований по доступности и комфортности объектов строительства для маломобильных групп населения будет являться основанием для принятия решения по отказу в выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативно правовых актов и проектной документации.

По итогам совещания было принято решение обеспечить неукоснительное соблюдение установленного порядка оформления разрешительных документов в сфере строительства и реконструкции объектов капитального строительства муниципалитетами и городскими округами. Также необходимо учитывать потребности маломобильных групп населения при подготовкеисходно-разрешительной и проектной документации для строительства, реконструкции или технического перевооружения объектов жилищной сферы, социальной инфраструктуры в соответствии с действующими нормами федерального законодательства.

Кроме того, органам местного самоуправления рекомендовано обращать пристальное внимание на аккредитацию организаций, которые проводят негосударственную экспертизу проектной документации.