Эстония выгоняет из страны двух российских дипломатов

19:27, 26 мая 2017, ПАИ

Генеральный консул России в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Андрей Сургаев будут высланы из Эстонии, пишет ТАСС со ссылкой на представителя МИД Эстонии Сандру Камилову.

В ведомстве отказалась назвать причины такого решения.

В МИД РФ подчеркнули, что высылка российских дипломатов не останется без ответа. «Это очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа», - отметили в российском дипломатическом ведомстве.