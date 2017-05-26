0
16:54
Сквозь сито
14:31
Отчётный концерт
13:18
Александр Котов пригласил псковичей принять участие в предварительном голосовании «Единой России» 28 мая
10:49
Оплату потреблённых ресурсов по показаниям счетчиков предложили прописать в новом приказе о нормативах на ОДН псковские парламентарии
13:33
Фронтовые сто: ПАИ-live с Григорием Турчиным
23:29
Драйвер роста
11:19
Задачник
Еще новости
Политика

Эстония выгоняет из страны двух российских дипломатов

Генеральный консул России в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Андрей Сургаев будут высланы из Эстонии, пишет ТАСС со ссылкой на представителя МИД Эстонии Сандру Камилову.

В ведомстве отказалась назвать причины такого решения.

В МИД РФ подчеркнули, что высылка российских дипломатов не останется без ответа. «Это очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа», - отметили в российском дипломатическом ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов пригласил псковичей принять участие в предварительном голосовании «Единой России» 28 мая
26 мая 2017
Александр Котов пригласил псковичей принять участие в предварительном голосовании «Единой России» 28 мая 1
Оплату потреблённых ресурсов по показаниям счетчиков предложили прописать в новом приказе о нормативах на ОДН псковские парламентарии
26 мая 2017
Оплату потреблённых ресурсов по показаниям счетчиков предложили прописать в новом приказе о нормативах на ОДН псковские парламентарии
Фронтовые сто: ПАИ-live с Григорием Турчиным
24 мая 2017
Фронтовые сто: ПАИ-live с Григорием Турчиным
Путин наградил Андрея Турчака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
22 мая 2017
Путин наградил Андрея Турчака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 14
В реконструированном городском парке Острова должны появиться биотуалеты и Wi-Fi
19 мая 2017
В реконструированном городском парке Острова должны появиться биотуалеты и Wi-Fi 1
Псковский депутат может стать сопредседателем ОНФ
19 мая 2017
Псковский депутат может стать сопредседателем ОНФ 9
Андрей Турчак и Михаил Федотов обсудили за чашкой чая вопросы развития гражданского общества
18 мая 2017
Андрей Турчак и Михаил Федотов обсудили за чашкой чая вопросы развития гражданского общества
Масштабный российско-американский форум с участием глав регионов, посла США и представителя индейского племени пройдет в Пскове и Изборске
18 мая 2017
Масштабный российско-американский форум с участием глав регионов, посла США и представителя индейского племени пройдет в Пскове и Изборске 1

Идет загрузка...