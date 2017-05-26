Эстония выгоняет из страны двух российских дипломатов
Генеральный консул России в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Андрей Сургаев будут высланы из Эстонии, пишет ТАСС со ссылкой на представителя МИД Эстонии Сандру Камилову.
В ведомстве отказалась назвать причины такого решения.
В МИД РФ подчеркнули, что высылка российских дипломатов не останется без ответа. «Это очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа», - отметили в российском дипломатическом ведомстве.