29 мая в России начнётся основной период ЕГЭ

19:38, 26 мая 2017, ПАИ

С 29 мая по 1 июля в России пройдёт основной период ЕГЭ, сообщили в Рособрнадзоре. В экзаменах планируют принять участие около 703 тысяч человек, из них около 617 тысяч человек – выпускники текущего года.

Экзамены пройдут во всех субъектах Российской Федерации, а также в 52 странах за рубежом.



В 2017 году в основной период наиболее популярными учебными предметами по выбору среди участников ЕГЭ являются обществознание (выбрали 54% участников), физика (26%), история (21%), биология (20%).



Для сдачи ЕГЭ в основной период будет задействовано около 5,5 тысячи пунктов проведения экзамена (ППЭ), в том числе 738 пунктов в труднодоступных и отдаленных местностях.



«Основная наша задача, чтобы на ЕГЭ было обеспечено равенство условий для всех участников и экзамены проходили для всех комфортно», - заявил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.



Он напомнил, что организация итоговой аттестации в России предоставляет участникам беспрецедентные возможности для обеспечения их интересов, которых нет нигде в мире: это и процедура апелляции, и резервные дни для пересдачи, если участник не смог написать ЕГЭ в основной срок по болезни или другой уважительной причине.



Сдавать ЕГЭ в 2017 году намерены около 6 тысяч участников с ограниченными возможностями здоровья. Для них будут созданы особые условия прохождения итоговой аттестации, в том числе организовано 14 ППЭ в лечебных учреждениях и более 200 ППЭ на дому.



С целью обеспечения информационной безопасности и минимизации рисков по доставке экзаменационных материалов в 2017 году предусмотрено распространение технологий печати контрольных измерительных материалов в аудитории и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ по завершении экзамена. В ходе основного этапа эти технологии будут применяться в 50% ППЭ. По словам Анзора Музаева, планируется, что в следующем году на эти технологии перейдут практически все ППЭ.



Директор Федерального центра тестирования (ФЦТ) Юлия Егорова сообщила, что к началу основного периода ЕГЭ все готово, экзаменационные материалы для участников доставлены в регионы. Все ППЭ, в которых будут использоваться технологии печати и сканирования, приняли участие во всероссийской тренировке, чтобы не допустить сбоев и задержек начала экзаменов во время ЕГЭ.



В проведении ЕГЭ в основной период 2017 года будет задействовано более 200 тысяч организаторов. Контролировать ход экзаменов будут более 40 тысяч общественных наблюдателей, включая федеральных общественных наблюдателей и онлайн-наблюдателей.



Во всех аудиториях во время проведения ЕГЭ будет вестись видеонаблюдение, охват аудиторий онлайн-видеонаблюдением увеличится с 83% в прошлом году до 93% в 2017 году.



Как рассказала вице-президент ПАО «Ростелеком» Ольга Румянцева, онлайн-видеонаблюдением в 2017 году не будут охвачены только отдельные ППЭ в труднодоступных местностях. Но для таких пунктов в текущем году было разработано новое программное обеспечение, позволяющее сразу после окончания экзамена оперативно передать видеозапись на портал видеонаблюдения. Также в 2017 году была запущена мобильная версия портала видеонаблюдения, которая позволит сделать работу наблюдателей более оперативной.



Содержательных изменений в ЕГЭ в 2017 году нет, кроме отказа от тестовой части еще в трех учебных предметах (химия, биология и физика).



Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова заверила, что на ЕГЭ участникам не встретится заданий, выходящих за рамки школьной программы. Но чтобы успешно сдать ЕГЭ, выпускнику необходимо владеть различными умениями, в том числе анализировать тексты, работать с различными массивами информации, классифицировать, делать выводы, уметь рассуждать и аргументировать свою позицию.



«Бессмысленно готовиться к ЕГЭ путем написания каких-то шпаргалок. Не существует какого-то справочного материала, который поможет выполнить на высокий бал экзаменационную работу ЕГЭ по любому предмету. Только совокупность приобретенных навыков и умений дает такую возможность», - подчеркнула Оксана Решетникова.



В пресс-конференции также приняли участие выпускницы прошлого года, набравшие на ЕГЭ максимально возможные 100 баллов. Они поделились своим опытом с нынешними выпускниками.



«Расслабьтесь, проведите оставшееся время с удовольствием, не пытайтесь что-то зубрить за ночь до экзаменов. Это только вызовет лишнее напряжение. И точно также лишнее напряжение вызовут шпаргалки, которые вы возможно подготовите и возьмете с собой. Вероятность использовать их чрезвычайно мала, но вы будете в постоянном напряжении, что шпаргалку кто-то заметит», - посоветовала Елизавета Черникова, получившая в прошлом году 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. «Ребята, не волнуйтесь! Вы 11 лет провели за партами. Это значит, что вы готовы», - добавила она.