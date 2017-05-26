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Общество

С 2019 года расселение аварийного жилья в России сделают постоянным процессом

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России внести в Госдуму проект федерального закона, предусматривающего создание с 1 января 2019 года постоянно действующих механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Как сообщает официальный сайт Кремля, поручение должно быть исполнено к 1 июля 2018 года.

Также Путин поручил до 1 марта 2018 года определить регионы, где программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 1 января 2012 года, выполнена, а где есть отставания. Первых президент поручил поощрить, а по вторым «представить предложения о применении мер персональной ответственности к высшим должностным лицам субъектов РФ, не выполнившим в установленные сроки обязательство по обеспечению переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г.».

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