Трамп не собирается смягчать санкции против России

20:08, 26 мая 2017, ПАИ

Администрация США не планирует в нынешних условиях ослаблять санкции против РФ и даже может их ужесточить, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы не смягчаем санкции в отношении России. Мы, возможно, изучим ужесточение (санкций)», — заявил представитель администрации на брифинге.

По его словам, «президент намерен сохранять санкции». «Президент ясно дал понять, как Россия может добиться снятия санкций», — добавил он.