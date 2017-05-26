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Политика

Трамп не собирается смягчать санкции против России

Администрация США не планирует в нынешних условиях ослаблять санкции против РФ и даже может их ужесточить, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы не смягчаем санкции в отношении России. Мы, возможно, изучим ужесточение (санкций)», — заявил представитель администрации на брифинге.

По его словам, «президент намерен сохранять санкции». «Президент ясно дал понять, как Россия может добиться снятия санкций», — добавил он.

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