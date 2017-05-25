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МИД просит россиян в Египте избегать мест массового скопления людей

МИД России призвал граждан РФ, находящихся в Египте, избегать мест массового скопления людей после нападения на автобус с христианами, пишет РИА Новости.

«МИД России призывает россиян, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения мест массового скопления людей, где сохраняется повышенная террористическая опасность», - говорится в сообщении МИД РФ на сайте ведомства.

26 мая в египетской провинции Эль-Минья в центральной части Египта произошел теракт, жертвами которого стали христиане-копты.

«Неизвестные вооруженные лица открыли огонь из автоматического оружия по автобусу, перевозившему паломников в окрестностях монастыря Св. Самуила. Жертвами нападения стали 23 человека, 25 ранены. Среди погибших есть дети. Время и место этого преступления говорят о том, что оно было спланировано заранее», - говорится в сообщении. Позже число жертв нападения выросло до 35.

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