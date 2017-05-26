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Общество

К 2020 году численность населения в России увеличится до 147,8 млн человек

Численность населения России, благодаря мерам по поддержке демографии, к 2020 году вырастет на 1,1 млн человек - до 147,8 млн. Об этом говорится в макропрогнозе Минэкономразвития, подготовленном к поправкам в бюджет 2017 года, пишет ТАСС.

Согласно документу, с 2019 года Россию ожидает естественная убыль населения, а единственным источником прироста станет миграция.

В прогнозный период планируется ежегодно поддерживать миграционное сальдо на уровне около 300 тысяч человек - в первую очередь «за счет привлечения на постоянное место жительства в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, квалифицированных иностранных специалистов, молодежи».

«Указанные меры позволят к 2020 году увеличить показатель численности населения страны до 147,8 млн человек», - говорится в документе. Численность населения в 2016 году составляла 146,7 млн человек.

Согласно макропрогнозу, произойдет «рост демографической нагрузки, которая увеличится с 752 нетрудоспособных на 1 тыс.ячулиц трудоспособного возраста в 2016 году до 834 в 2020 году».

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