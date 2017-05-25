Ребенка с ДЦП в Екатеринбурге не позвали на последний звонок

20:51, 26 мая 2017, ПАИ

Координатор партийного проекта «Единой России» «Модернизация образования» Валентина Миронова направила в министерство образования Свердловской области обращение с просьбой проверить инцидент, когда на последний звонок в одной из школ Екатеринбурга не пригласили ребенка с ДЦП. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Там пояснили, что в екатеринбургской школе №23 на празднование последнего звонка 25 мая не пригласили первоклассника с тяжелой формой ДЦП, как ранее не приглашали на празднование Дня Победы и на съемку для школьного альбома.

Валентина Миронова попросила «провести служебное расследование и разъяснительную работу среди педагогов». «Здесь налицо ущемление прав ребенка-инвалида», — подчеркнула она.